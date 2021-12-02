يتخطى مجموع الأربعة خلفه.. صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة متابعة على وسائل التواصل!

يتفوق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بفارق كبير للغاية عن أقرب ملاحقيه، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي، فيما يخص المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المنافسة بين اللاعبين لم تعد تقتصر على أرض الملعب، بل امتدت في السنوات الأخيرة لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة.

موقع "kpmg Football Benchmark" المتخصص في تحليل البيانات المالية، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي لأندية ولاعبي كرة القدم، كشف عن أكثر لاعبي قارة إفريقيا الذين تتم متابعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ماذا كتب الموقع؟

ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائمة تضم أكثر خمسة لاعبين أفارقة متابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب: "وفقًا لآخر تحليل أجرينا يخص وسائل التواصل الاجتماعي، محمد صلاح هو أكثر اللاعبين الأفارقة شهرة على وسائل التواصل، ويتابعه أكثر من 76 مليون متابع على قنواته الرسمية".

وأضاف: "المذهل أن صلاح يملك متابعين أكثر من اللاعبين الأربعة الذين يأتون بعده مجتمعين في قائمة أعلى خمسة لاعبين".

من هم اللاعبون في القائمة؟

ويتصدر صلاح القائمة بعدد متابعين يتجاوز 76 مليون متابع، يليه رياض محرز الذي تتم متابعته من قبل 22.4 مليون متابع.

ويأتي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال في المركز الثالث بإجمالي 19.5 مليون متابع، يليه السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بإجمالي 15.4 مليون متابع، ويأتي المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان خامسًا بإجمالي 11.4 مليون متابع.

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