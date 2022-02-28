يتجاهل صلاح من جديد .. ميلنر يختار تشكيلته المثالية من الزملاء!

تجاهل النجم الإنجليزي جيمس ميلنر نظيره المصري محمد صلاح زميله في صفوف ليفربول خلال اختياره للتشكيلة المثالية من النجوم الذين لعبوا لجواره.

جاء هذا خلال حوار لميلنر مع موقع "فور فور تو"، حيث اختار غالبية تشكيلته من ليفربول وبعض عناصر منتخب إنجلترا وأنديته السابقة.

بالرغم من ذلك لم يظهر النجم المصري في تشكيلة ميلنر الذي أثار الجدل عدة مرات بسبب علاقته بمحمد صلاح داخل الملعب.

ميلنر اختار أليسون بيكر على حساب جو هارت في حراسة المرمى، و ترينت ألكساندر آرنولد في مركز الظهير الأيمن، بجواره جوناثان وودجيت زميله السابق في ليدز وفيرجيل فان دايك، ولم يختر فينسينت كومباني أو ريو فيرديناند، كما اختار أشلي كول للظهير الأيسر.

وفي وسط الملعب اختار الثلاثي دافيد سيلفا وستيفين جيرارد وفرانك لامبارد، أما في المقدمة فكانت خياراته بين روبرتو فيرمينو وآلان شيرار وسيرجيو أجويرو.

المثير في الأمر أن ميلنر لم يختر صلاح حتى في على مقاعد بدلاء تشكيلته المثالية، التي حصرها في ثلاث نجوم فقط هم ريو فيرديناند وساديو ماني وديفيد بيكهام.

جدير بالذكر أن صراع صلاح وميلنر يعود لعام 2019 عندما رفض الإنجليزي ترك ركلة جزاء لنظيره المصري ضد كارديف سيتي، بالرغم من بادرة صلاح الطيبة معه قبلها بعام عندما أهدى جائزة رجل مباراة بورنموث له بسبب وصوله للمباراة رقم 500 له في الدوري الإنجليزي، هذا رغم أن مهاجم الريدز سجل ثلاثية في تلك المباراة.