يبدو أن يوريس ماثايسن سيعود إلى الدوري الهولندي الممتاز بصفته مديرًا فنيًا

يُعد يوريس ماثايسن مرشحًا بارزًا لتولي منصب المدير الفني في فورتونا سيتارد. أفادت بذلك مجلة «فوتبال إنترناشونال» يوم الاثنين.

ولا يرتبط الإداري البالغ من العمر 46 عامًا حاليًا بأي نادٍ بعد فترات عمل سابقة في فيلم II وADO دن هاغ.

وقد يصبح ماثايسن، الذي خاض 84 مباراة دولية بقميص المنتخب الهولندي، خليفة لأميريكو برانكو.

وكان ماثايسن قد طُرح اسمه مؤخرًا للانتقال إلى فيتيسه، لكن تلك الصفقة تعثرت في اللحظة الأخيرة.

ويُقال إن المحادثات بين المدافع السابق وفورتونا وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وسيرحل برانكو البالغ من العمر 35 عامًا، رغم وجود عقد ساري، بعد ثلاثة أعوام في فورتونا سيتارد.

وكان هناك «اختلاف في الرؤية» بين برانكو ومجلس الرقابة في فورتونا بشأن السياسة التي ينبغي اتباعها.