يفكر NAC بريدا في الاستئناف ضد قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) بعدم اتخاذ أي إجراءات عقب إشراك دين جيمس خلال مباراة غو أهيد إيغلز - NAC، بحسب ما أفادت فوتبال إنترناشيونال يوم الأربعاء.

قبل بضعة أسابيع، تقدّم النادي من بريدا بطلب إلى الاتحاد الهولندي لكرة القدم لإلغاء الهزيمة بنتيجة 6-0 التي تلقاها NAC أمام غو أهيد إيغلز. ووفقًا لصاحب المركز السابع عشر الحالي في دوري «VriendenLoterij» الإيريديفيزي، فإن جيمس لم يكن مؤهلًا للمشاركة.

ويُزعم أن الظهير الجناح الإندونيسي لم يكن مسموحًا له بالعمل بموجب القانون الهولندي، ما دفع NAC بريدا إلى تقديم طلب للاتحاد.

وأصدر الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الأربعاء بيانًا أُعلن فيه أنه لن تُتخذ أي إجراءات. لن تُفرض أي عقوبات ولا حاجة لإعادة المباراة.

وجاء في البيان على موقع الاتحاد: "قرر المدعي العام لكرة القدم الاحترافية عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية. وذلك لأن كلا من اللاعب والنادي لم يكونا على علم بالنتائج التلقائية المترتبة على حمل جنسية أخرى غير الهولندية. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن تبعات الحصول على جنسية أخرى كانت غير معروفة على نطاق أوسع داخل كرة القدم الاحترافية".

وبحسب التقارير، من غير المرجح أن يترك NAC الأمر عند هذا الحد، وفقًا لما ذكره يوست بلاوهوف من فوتبال إنترناشيونال. ويُقال إن النادي في مشاورات مع محامين للنظر فيما إذا كان الاستئناف قد يتيح فرصًا.

وبالنسبة إلى لؤلؤة الجنوب فإن المصالح كبيرة، لا سيما لأن الفوز بهذه القضية قد يؤثر في ترتيب الدوري. يحتل الفريق من بريدا حاليًا المركز السابع عشر، ما يعني أنه سيُفوّت الأدوار الفاصلة وسيتعين عليه اللعب الموسم المقبل في «Keuken Kampioen Divisie».