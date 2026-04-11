يبدو أن أياكس يفوّت هدفه الأول المطلق لصيف الموسم المقبل

يخشى أياكس أن لا يلعب تاكيهيرو تومياسو في أمستردام بعد الصيف، بحسب ما أفاد خبير سوق الانتقالات منير بوعلين. ويرغب النادي الأمستردامي بشدة في الإبقاء على اللاعب السابق، من بين أندية أخرى، أرسنال.

في الشتاء الماضي، انضم الياباني إلى أياكس في صفقة انتقال حر. ولم يخض المدافع أي مباراة لسنوات بسبب معاناته المستمرة من الإصابات.





وبحلول الآن أصبح لائقًا تمامًا ويترك انطباعًا مباشرًا لدى الأمسترداميين. لذلك يعتقد النادي أيضًا أنه قد لا يكون بالإمكان الاحتفاظ به للموسم المقبل.

وبعيدًا عن كون تومياسو سيجد في الصيف خيارات واسعة من الأندية، يلعب راتبه أيضًا دورًا كبيرًا. ويخشى أياكس ألا يتمكن من تلبية مطالبه.

وإذا لم ينجح حامل الرقم القياسي في هولندا في تثبيت تومياسو بعقد، فإن النادي يريد الاستثمار بقوة في مركز الظهير الأيسر. ويبدو أن أوين فيندال لم يعد ضمن الخطط.

كما أفاد بوعلين أن أياكس سيحاول بالتأكيد التعاقد مع أوليكساندر زينتشينكو، بشرط أن تكون الشروط مواتية، لكن الأفضلية تذهب إلى لاعب جاهز فورًا. ويعاني الأوكراني من إصابة في الرباط الصليبي.