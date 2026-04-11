يبدو أن آيندهوفن لا ينوي التعاقد مع الرجل الذي خاض 141 مباراة مع النادي

لن يستجيب نادي بي إس في آيندهوفن في الوقت الراهن لطلب التقدّم المفتوح الذي قدّمه إيريك غوتيريس. وقد أفاد بذلك الصحفي ريك إلفرينك من صحيفة «إيندهوفنز داغبلاد».

لاعب الوسط البالغ من العمر ثلاثين عاماً، والمنتقل حالياً إلى تشيفاس، عرض نفسه بحماس على النادي في آيندهوفن خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت الحالي، خرج غوتيريس من قائمة تشيفاس للمباريات.

ويبدو أن بي إس في لن يستجيب لهذا الطلب المفتوح، بحسب ما كتب إلفرينك. ففي الشتاء الماضي، عُرض غوتيريس مجدداً على بطل هولندا من آيندهوفن.

بين عامي 2018 و2023، شارك غوتيريس في 141 مباراة بقميص بي إس في. وبعد ذلك عاد اللاعب، صاحب 36 مباراة دولية، إلى بلده.

وخلال فترته الأولى مع بي إس في، فاز غوتيريس بالكأس مرتين. كما تُوّج أيضاً بلقب واحد لكأس يوهان كرويف.

طوال عام 2026 بأكمله، جرى استبعاد غوتيريس من قائمة تشيفاس للمباريات. ويخوض المكسيكي نزاعاً مع إدارة النادي.

وأعرب غوتيريس في مقابلة عن رغبته في العودة. غير أن ذلك ليس مطروحاً على الإطلاق.