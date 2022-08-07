يبدو العشب خصبًا .. فولهام يسخر من تصريحات كلوب

فولهام يسخر من تحجج يورجن كلوب بعشب الملعب

اانتقد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أرضية عشب ملعب كرافن كوتيج الخاص بنادي فولهام، حيث اتهم المدرب الألماني أن جفاف العشب تسبب في ظهور فريقه بمستوي سيئ أمام رفاق ألكسندر ميتروفيتش.

ليفربول افتتح موسمه في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع مضيفه فولهام بصعوبة بالغة بعد التأخر في النتيجة مرتين، ثم العودة من جديد.

وافتتح ميتروفيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 32 من رأسية متقنة، وتعادل داروين نونيز للضيوف في الدقيقة 64، ثم عاد المهاجم الصربي لتصدر المشهد بحصوله على ركلة جزاء جراء عرقلته من فان دايك، وسجل الهدف الثاني من علامة الجزاء ليعيد التقدم لفولهام في الدقيقة 72، لكن محمد صلاح تعادل للريدز في الدقيقة 80 مستغلًا ارتباك دفاع الخصم لينتهي اللقاء بهدفين لمثلهما.

تصريحات كلوب عقب التعادل مع فولهام

وقال كلوب عقب اللقاء: "الموقف لم يكن صحيحًا في البداية ثم أردنا المقاومة لكن الأمر لم يكن سهلاً بعد الآن".

وأضاف: "أرضية الملعب كانت جافة، لقد تلاعبوا بنا بأوراقهم في معظم الوقت".

سخرية فولهام من تصريحات كلوب

وسخر نادي فولهام من تصريحات يورجن عبر تغريدة على حساب "تويتر" الرسمي للنادي كتب فيها: "يبدو عشب ملعب كرافن كوتيج بالأمس خصبًا تمامًا".