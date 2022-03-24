يبحث عن راتب كبير؟ .. "على صلاح أن يدرك أنه إفريقي!"

طالب الحاج ضيوف؛ نجم منتخب السنغال الأسبق، جميع الأفارقة بالاتحاد من أجل أن يحصل لاعبو القارة السمراء بأوروبا على حقوقهم، مطالبًا محمد صلاح؛ نجم منتخب مصر، بالبقاء في صفوف ليفربول الإنجليزي.

ضيوف قال، خلال تصريحاته ببرنامج "الريمونتادا": "من الطبيعي أن يقبل ليفربول بمطالب صلاح، إذا كنت مكان صلاح، كنت سأبقى بليفربول، هو بإمكانه الحصول على مزيد من المال، هو أفضل لاعب بليفربول هو وماني، ومعه سيحصد عديد البطولات، هو عمره 30 عامًا، وأطلب منه أن يلعب 4 سنوات أخرى مع الريدز، أما انتقاله لريال مدريد فيعني أنه سيبدأ من جديد.

"على صلاح أن يدرك أنه إفريقي، ولذلك لن يعاملونه كالأوروبيين، ولن يمنحونه أفضل عقد مثلهم، أنا أيضًا حينما كنت في ليفربول كانوا يقولون لي لا تذهب لمنتخب بلادك".

وأضاف: "هو إفريقي، لن يتم معاملته كالبقية، منذ عهد جورج وايان، كان هو اللاعب الوحيد الذي حصل على جائزة الأفضل، كان لا بد أن يفوز بها دروجبا وماني وصلاح، هم يتعاملون بطريقة مختلفة، عندما يذهب ميسي لمنتخب بلاده يعود لفريقه بعد فترة طويلة، أما صلاح وماني يعودان سريعًا لفريقهم، كان يجب أن يمنحوا ماني إجازة أسبوع للاحتفال بكأس إفريقيا، لكن لم يحدث، يجب أن نتحد كأفارقة لحصول هؤلاء اللاعبين على حقهم".