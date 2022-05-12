"يا كريم" .. دعوات اتحادية لانضمام ميسي!

الاتحاديون يرغبون في ضم النجم الأرجنتيني

اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام للنصر السعودي، حسبما تؤكد العديد من المصادر الصحفية الأوروبية، شجع جماهير الأندية السعودية الأخرى على الحلم بوصول المزيد من النجوم للدوري السعودي.

الصحفي الإيطالي رودي جاليتي كشف عبر تويتر منذ عدة أيام عن نية الاتحاد السعودي لكرة القدم جمع الأسطورتين رونالدو وميسي معًا في الدوري السعودي خلال الموسم القادم.

وأوضح أنه فيما يتصدر النصر سباق التعاقد مع رونالدو، فإن الهلال يُجهز عرضًا مهمًا لنجم باريس سان جيرمان سيُقدمه له بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

جماهير الاتحاد دشنت حملة عبر تويتر تُطالب خلالها بالتعاقد مع ميسي، وقد كتب الاتحادي عزيز بن خالد مطالبًا وزير الرياضة بالتدخل "يا سمو الأمير عبد العزيز الفيصل، أنت كريم وجمهور الاتحاد يستحق"، مع وضع صورة للنجم الأرجنتيني بقميص الاتحاد.

أحمد عسيري وهو أحد كبار مشجعي الاتحاد عبر تويتر نشر نفس الصورة وكتب معلقًا "يا كريم"، فيما أكد عدد آخر من الجماهير أن ميسي يستحق اللعب في ملعب يتواجد به 60 ألف مشجع أسبوعيًا، في إشارة إلى حضور الاتحاديين بكثافة لمباريات فريقهم المحلية والقارية.

ميسي مرتبط مع ناديه الفرنسي بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن المسؤولين في باريس لديهم كل الرغبة في تقديم جديد لتجديد العقد حتى صيف 2024، وقد ارتبط اللاعب كذلك بالعودة إلى ناديه برشلونة والانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي المملوك للنجم ديفيد بيكهام.

يُشار إلى أن ميسي متواجد مع منتخب بلاده الأرجنتين في قطر حاليًا، وقد صعد يوم أمس إلى ربع نهائي مونديال 2022 بالفوز على أستراليا 2-1.