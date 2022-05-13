"يا إلهي" لينيكر يعلق على انتهاك مراسم تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة

استنكر أسطورة كرة القدم الإنجليزية جاري لينيكر الاعتداء على مراسم تشييع جثمان المراسلة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة من قبل إسرائيل.

وكانت شيرين أبو عاقلة قد قتلت أثناء تغطيتها لاستهداف إسرائيل لمخيم جنين، وأثارت رد فعل واسعًا حول العالم لأنها قتلت بينما كانت تقوم بدورها الصحفي.

ولم يكن هذا محل النقد الوحيد، إذ إن مراسم تشييع جنازة شيرين أبو عاقلة شهدت اعتداء من قبل القوات الإسرائيلية رغم أن الجثمان كان لتوه خارجًا من المستشفى.

وتم إطلاق النار خلال مراسم تشييع الجنازة ما أدى إلى تفرق الجموع وسقوط الجثمان بشكل أثار استياء العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شتى المجالات.

ماذا كتب جاري لينيكر عن الاعتداء على جنازة شيرين أبو عاقلة؟

أحد هؤلاء المتابعين كان الإنجليزي جاري لينيكر أسطورة المنتخب الإنجليزي ولاعب برشلونة الأسبق والذي نشر مقطع الفيديو المصور للاعتداء على مراسم تشييع الجنازة.

وكتب لينيكر على إعادة التغريد التي قام بها: "يا إلهي.. هذا فظيع!".

Good heavens. This is awful. https://t.co/OBZE6o65I3 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) May 13, 2022

ويشتهر لينيكر بإبداء العديد من الآراء في مسائل خارج كرة القدم منها ما له علاقة بالأمور السياسية ومنها ما له علاقة بأمور أخرى مثل فيروس كورونا وجدوى اللقاحات وما شابه ذلك.

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