يايا توريه يفسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني

الإيفواري بقى فقط 3 أشهر في اليونان

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فسخ اللاعب الإيفواري، يايا توريه تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني، بالتراضي عقب انضمامه للفريق بداية الموسم الحالي.

وانضم أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات سابقًا، إلى فريقه السابق، بعدما أنهى مسيرته مع مانشستر سيتي والتي أمتدت لثماني مواسم.

وخاض اللاعب موسم ناجح 2005-2006 بالفوز بثنائية محلية، في اليونان قبل أن ينضم بعد ذلك لصفوف موناكو الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

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وخاض يايا توريه، 222 دقيقة مع الفريق، الذي يحتل المركز الثالث حالياً بجدول الترتيب، بفارق 8 نقاط عن باوك سالونيك.

ويأتي فسخ التعاقد بسبب عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي، حيث يتنافس الفريق أيضًا على التأهل إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي بلقاء ميلان الإيطالي في الجولة المقبلة.

ويحق للاعب الانتقال لصفوف أي نادي بدون مقابل بعدما أصبح حراً، بعد 3 أشهر في اليونان، خاض خلالها 4 مباريات فقط.