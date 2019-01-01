يايا توريه يتهم الفيفا بالسلبية في التعامل مع العنصرية

يايا توريه واتهامات قاسية للفيفا

اتهم يايا توريه أسطورة مانشستر سيتي ونجم برشلونة السابق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسلبية في مواجهة ظاهرة انتشار العنصرية في الملاعب.

وكان توريه قد تحدث من قبل عن ضرورة تحرك الاتحادات المحلية والقارية والاتحاد الدولي من أجل الحد من انتشار هذه السلبية في ملاعب كرة القدم.

وبعد سنوات من مطالبته بذلك، وبعد انتشار الظاهرة بالفعل بشكل ملحوظ، فتح يايا توريه النار على الفيفا واصفًا ما يقومون به في مواجهة العنصرية بالشيء السلبي.

وأضاف: "كل ما يقومون به في مواجهة العنصرية هو مجرد كلمات مكررة، يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون فقط ولا يفعلون شيئًا على أرض الواقع"

وتابع: "لا يغيرون شيئًا ويكتفون بتكرار الأحاديث فقط، في هذه الحالة المسؤولية تقع على اللاعبين، عليهم التدخل وأخذ خطوة إيجابية، سواء ضحايا العنصرية أو المتضامنين معهم، هكذا يمكن مواجهة الظاهرة بشكل فعال"

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يذكر أن عدد من الوقائع في الفترة الأخيرة قد شهدت توجيه الجماهير لهتافات عنصرية للاعبين أصحاب البشرة السمراء في أماكن متفرقة من قارة أوروبا.