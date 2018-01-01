يايا توريه بعد الرحيل: وقت لرحلة جديدة

الإيفواري لم يكمل 3 أشهر في صفوف الفريق اليوناني

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

شكر متوسط الميدان الإيفواري، يايا توريه، جماهير نادي أولمبياكوس اليوناني، وأوضح أسباب فسخ تعاقده مع الفريق اليوناني.

ولم يستكمل لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، مشواره مع الفريق اليوناني، حيث قضى معهم 3 أشهر فقط.

وجاء إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعدما خاض أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، 4 مباريات فقط في جميع المسابقات.

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الفيل الإيفواري البالغ 42 عامًا، نشر على حسابه "فيسبوك" رسالة لجماهير الفريق اليوناني: "إلى جماهير أولمبياكوس، لقد عدت من أجلكم، وكان لدي رؤية وأردت الفوز بالألقاب معكم".

يايا توريه يفسخ تعاقده مع أولمبياكوس اليوناني

وأضاف: "للأسف، لم يعمل الأمر، لكنني أرحل بكل الحب لكم، لقد دعمتوني ووقفتم بجانبي، الآن أنه وقت لرحلة جديدة، حبي لكرة القدم مازال قوياً".

وسيكون يايا توريه، الذي سبق له الفوز بكأس أمم أفريقيا 2015، أن يوقع لأي نادي في الفترة المقبلة بدون مقابل بعدما أصبح لاعباً حراً.

ويلتقي أولمبياكوس غدًا مع ميلان الإيطالي، في لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي، وكان يايا قد شارك في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز الروسونيري بثلاثة أهداف مقابل هدف.