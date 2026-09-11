يان ديوماندي وحده يتفوق عليه.. ريال مدريد يعوض أردا جولر بعقد جديد!

بعدما تحدثت الصحيفة الإسبانية AS يوم الخميس عن تقدم أولي في المفاوضات، أفاد رومانو بعد ساعات قليلة بأن ريال مدريد قد اتفق بشكل كامل على جميع التفاصيل مع محيط لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاماً.

ومن المقرر أن يمتد العقد الجديد حتى عام 2031 على الأقل. بل إن رومانو يذكر أنه سيمتد حتى عام 2032. وهذا سيضع اللاعب التركي ضمن مجموعة نادرة داخل الفريق، إذ لا يملك عقداً أطول سوى صفقة الصيف يان ديوماندي، الذي دفع النادي مقابله مبلغاً ضخماً قدره 125 مليون يورو، ويمتد عقده حتى عام 2033.

وبالنسبة إلى جولر، فإن التوقيع الوشيك يمثل صعوده النهائي إلى نخبة النادي. وكان عقده الأصلي، الذي وقعه في صيف 2023 بعد انتقاله من فنربخشه، من المفترض أن يمتد حتى عام 2029.

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ما المبلغ الذي دفعه ريال مدريد لفنربخشه مقابل أردا جولر؟

في ذلك الوقت، دفع ريال 28 مليون يورو لفنربخشه وقد أثبت ذلك الاستثمار جدواه منذ زمن بعيد أضعافاً مضاعفة. وبقيمة سوقية حالية تبلغ 90 مليون يورو، يجلس صاحب القدم اليسرى بلا منازع على قمة تصنيف أغلى اللاعبين الأتراك.

ويبدو الآن أن مكانته الجديدة ستنعكس على راتبه أيضاً، حيث يُقال إن أجر جولر السابق، الذي ورد أنه 5 ملايين يورو سنوياً، مرشح لزيادة كبيرة.

وعلى أرض الملعب، فرض الشاب نفسه لاعباً لا غنى عنه خطوة بخطوة. ففي الموسم الماضي، سجّل رقماً مثيراً للإعجاب بمساهمته في 20 هدفاً خلال 51 مباراة رسمية، ونال فرصاً متزايدة للمشاركة أساسياً.

وتحت قيادة المدرب الجديد جوزيه مورينيو، أكد اللاعب الهجومي أحقيته من جديد، إذ شارك أساسياً في ثلاث من أول أربع مباريات في الدوري وقدّم هدفاً وتمريرة حاسمة في كل منها. أما في دوري أبطال أوروبا، فلم يبعده عن الفوز 2-1 على إنتر سوى الإيقاف بسبب بطاقة حمراء نالها في الموسم السابق.