يانيس ستويكا: مبابي رومانيا المطلوب في آرسنال

"لدي حاليًا 7.5 مليون يورو (6.4 مليون جنيه إسترليني / 8.5 مليون دولار) ليانيس ستويكا"، هذا ما قاله مالك ستيوا بوخارست المثير للجدل جيجي بيكالي في أواخر نوفمبر عندما كان يناقش العروض الخاصة بالمهاجم الشاب.

واختتم حديثه، قبل أن يكشف عن عرض ستويكا المقدم من آرسنال: "لكنني أريد 10 ملايين يورو ، بالإضافة إلى 20% من انتقال مستقبلي".

سرعان ما كانت مجموعات الفيديو والمقالات عبر الإنترنت تعلن أن ستويكا هو "مبابي رومانيا" ، وجن جنون مشجعو الجانرز بسبب اهتمامهم الواضح بنجمهم الشاب الجديد المحتمل.

لكن من المهم في مثل هذا الوقت التراجع خطوة.

يعود السبب وراء لقب ستويكا إلى حد كبير إلى قوله في مقابلة سابقة إنه معجب بمبابي كلاعب ، ويأمل في تكرار بعض ما يمكن أن يقوم به اللاعب الفرنسي.

فيما يتعلق باهتمام آرسنال الواضح ، لم يكن هناك شيء خارج ملعب الإمارات يوحي بأنه مهتم باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ، وبالنظر إلى تاريخ بيكالي الذي يمتاز بالنشاط إلى حدٍ ما ، فإنه يتطلع لمقابل أكبر.

مع كل ما قيل ، لا يبدو أن ستويكا لم يستحق اهتمام العديد من المشجعين خارج رومانيا حتى الآن هذا الموسم.

🇷🇴 Ianis Stoica (Attaquant, 2002, FCSB)🇷🇴



La révélation inattendue de ce début de saison.

Un buteur avec des qualités d'ailier, ultra mature sur et en dehors du terrain, et un physique solide à seulement 18 ans.



📈9 apparitions/ 5 buts (1 but/66 min) pic.twitter.com/eQN6BdizbF — Alex Scout (@AlexScoutRo) October 1, 2021

في أول موسم له مع الفريق الأول لستيوا بوخارست، سجل ستة أهداف في جميع المسابقات ، وهو يسجل هدفًا أو تمريرة حاسمة كل 72 دقيقة.

تحدث بيكالي سابقًا عن ستويكا على أنه لاعب واعد جدًا ، والإشارات إيجابية أنه يمكنه مواصلة ما قدمه في أول ظهور له مع الفريق الأول منذ حوالي أربع سنوات.

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بعمر 14 عامًا و 322 يومًا فقط ، لعب ستويكا وسجل في كأس رومانيا ضد ساناتاتيا كلوج ، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ ستيوا بوخارست يحرز في الكأس.

قد يكون هذا الظهور الأول تم الترتيب له مسبقًا من بيكالي عندما ضم ستويكا من فرايبورج ، حيث قضى فترة قصيرة في عام 2016.

أثار اللاعب إعجاب كشافة بايرن ميونخ أثناء وجوده في ألمانيا ، وعرض عليه الانضمام بالفعل.

وقال في 2018: "فضلت ستيوا على بايرن ميونخ ، لأن لدي فرصة أفضل هنا".

عندما سئل عن الأسباب في وقت لاحق ، قال والد اللاعب ، بومبيليو ستويكا: "لم تعجبني الظروف في فرايبورج ، لذلك عدنا إلى بوخارست." بالنظر إلى حقيقة أن فرايبورج لديه مرافق رائعة وتستثمر بشكل كبير في تدريب الشباب ، فإن هذا حديث غريب.

14yo Ianis Stoica played again for FCSB last night in the Cup. A fan asked for his shirt after the game. Stoica: "Sorry, I can't. Only the older players are allowed to give away shirts!" Brilliant. pic.twitter.com/pwuhEdzESe — Emanuel Roşu (@Emishor) December 1, 2017

كان ستويكا الأب لاعبًا رائعًا، حيث بدأ مسيرته كمهاجم وتحول للعب كظهير أيسر ، وفاز بلقب الدوري الروماني مرتين مع ستيوا ، ومثل المنتخب الروماني في ثماني مناسبات.

أمضى بعض الوقت في اللعب في روسيا وقبرص ، لكن علاقاته مع ستيوا وبيكالي قوية ، ومن المرجح أن يكون هذا هو الدافع الرئيسي وراء عودة ابنه إلى وطنه.

أما بالنسبة لآمال يانيس في التطور بشكل أسرع في رومانيا مقارنة بألمانيا ، فهي لم تكن واقعية بشكلٍ كبير. بعد ظهوره الأول ، ظهر ثلاث مرات أخرى كبديل في الكأس ، ثم خاض أربع فترات إعارة قبل أن يجد مكانه هذا الموسم.

انضم إلى دوناريا كالاراسي في بداية عام 2019 ، وظهر لأول مرة في دوري الدرجة الأولى ، لكنه خاض مباراتين فقط مع النادي.

ثم انتقل إلى نادي بيترولول 52 في الدرجة الثانية ، ولم يكن والده راضياً عنه بعد خوضه ثماني مباريات فقط ، وأعاده إلى العاصمة في منتصف موسم 2019-20.

تم قطع إعارته الثالثة في نادي آخر في الدرجة الثانية هو ميتالوجلوبوس، هذه المرة بسبب توقف النشاط لتفشي فيروس كورونا في بداية عام 2020.

🇷🇴 | Ianis Stoica (2002), retour du super-sub, décisif dans ce dernier quart d'heure qui permet au FCSB de ne pas laisser CFR s'échapper. (4⚽️, 1🅰️, 485 min)



Octavian Popescu (2002) y est allé de son assist sur le but égalisateur. (4⚽️, 1🅰️, 900 min)pic.twitter.com/Q5M8vvuRrV https://t.co/WJPOZkdvQ0 — Alex Scout (@AlexScoutRo) November 21, 2021

أخيرًا، في الموسم الماضي انضم ستويكا إلى نادي سلاتينا ، ومن الوارد أنه تم اختياره بسبب علاقاته مع مدرب رومانيا تحت 19 عامًا دان أوبريسكو. سجل ستويكا سبعة أهداف مع النادي ، بما في ذلك أربعة في ست مباريات خلال جولات نهاية الموسم ، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ سلاتينا من الهبوط إلى الدرجة الثالثة.

أتاح له أداءه الفرصة لإثبات نفسه في فريق سيتوا بوخارست الأول ، وهي فرصة اغتنمها على الرغم من أنه بدأ أربع مباريات فقط هذا الموسم حتى الآن.

بالإضافة إلى أهدافه على مستوى الأندية ، فقد سجل أيضًا في أول ظهور له مع منتخب رومانيا تحت 21 عامًا ضد جورجيا في سبتمبر ، وكالعادة لفت الأنظار.

ستويكا سريع ، يحب المراوغة والإبداع ، ويجيد اللعب في كلا الجانبين. يستخدم في الغالب على الجانب الأيمن ، ويمكن القول إنه أكثر خطورة على اليسار ، حيث يضم إلى الداخل لاستخدام قدمه اليمنى القوية ويظهر مدى قدرته على التسديد من مسافة بعيدة.

قال توني بيتريا مدرب ستيوا بوخارست: "يانيس لاعب رائع ، لكن لديه الكثير من العمل للقيام به. أولاً يحتاج إلى اللعب هنا والتحسن تدريجياً ، وبعد ذلك سنتمكن من الحديث عن اتخاذ الخطوة التالية لنادٍ أكبر. . "

يبقى أن نرى ما إذا كان هذا النادي الأكبر هو أرسنال ، ولكن في حين أن الحديث عن انضمام ستويكا إلى أحد أندية النخبة في أوروبا أو تكرار إنجازات مبابي قد يكون سابقًا لأوانه ، فهو يمتلك بالتأكيد موهبة يجب أن يطورها.