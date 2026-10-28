"لم أقصد التقليل من لامين يامال أو كايت سكوت أو هاري كين" .. تييري هنري يرد على انتقادات حفل الكرة الذهبية 2026

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دافع تييري هنري بشدة عن أدائه كمقدم لحفل توزيع جائزة الكرة الذهبية الذي أُقيم مؤخرًا، وذلك في أعقاب موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي. فقد وجد أسطورة آرسنال والمنتخب الفرنسي نفسه في قلب عدة جدالات بعد أن أثارت تفاعلاته مع لامين يامال والمقدمة المشاركة كيت سكوت انقسامًا في آراء المشاهدين.

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هنري يرد على نكتة لامين يامال

أثار المهاجم الأسطوري السابق، الذي شارك المسرح مع زميله في شبكة CBS Sports سكوت، الدهشة خلال هذا الحدث الفاخر بعدد من التعليقات اللاذعة. وكانت إحدى اللحظات الأكثر إثارة للجدل تتعلق بنجم برشلونة الصاعد يامال، الذي حصل على جائزة أخرى لأفضل لاعب شاب.

وسخر هنري من المراهق على المسرح، سائلاً: «هذه هي جائزتك الثالثة، أليس كذلك؟ لكن هل هي الجائزة التي كنت ترغب حقاً في الفوز بها؟» وأثارت هذه الملاحظة صيحات دهشة مسموعة من الحضور، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الفرنسي كان يحاول تقويض ثقة النجم الصاعد في ليلته الكبيرة.

ومع ذلك، سارع هنري إلى توضيح نواياه ونفي الادعاءات التي زعمت أنه كان يتصرف بعدم احترام تجاه اللاعب الدولي الإسباني. وأصر على أن كلماته كانت على سبيل المزاح، وأنه لا يزال معجبًا كبيرًا بالقدرات الفريدة التي يتمتع بها الشاب على أرض الملعب.

في مقطع فيديو نُشر على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، أوضح الفائز السابق بكأس العالم الأمور بخصوص جناح برشلونة، وقال هنري: «أنا معجب كبير بلامين يامال. لم أكن أحاول إضعاف ثقته بنفسه على الإطلاق، وأستطيع أن أتفهم أنكم لم تعجبكم النكتة. لكن لا تفعلوا ذلك، فهو أحد اللاعبين الذين سأدفع مقابل مشاهدتهم، أنا أحبه».

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الدفاع عن تفاعله مع كيت سكوت

بالإضافة إلى التفاعل مع يامال، واجه هنري أيضًا انتقادات بسبب طريقة تعامله مع سكوت، بعد أن صحح لها نطق اسم الأسطورة البرازيلية سقراط خلال حفل توزيع الجوائز. ورد اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا على الانتقادات بالقول إن سكوت كانت متواطئة في المزحة هي نفسها، وذلك قبل وقت قصير من حصول مهاجم آرسنال بوكايو ساكا على جائزة سقراط تقديرًا لعمله الإنساني والخيري.

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وقال هنري: «لم تعجبكم المزحة، وأنا أتفهم ذلك، لكن أرجوكم توقفوا عن القول إنني أظهرت عدم احترام لكيت. لن أفعل ذلك أبدًا ويمكنكم سؤالها، فقد كانت متواطئة معي في المزحة. لقد نطقت اسم "سوك" عن قصد، وأنا قلت "سوك"، لذا أرجوكم توقفوا عن اختلاق القصص».

دعم مبابي على حساب هاري كين

لم يقتصر الجدل على زميلته في تقديم الحفل واللاعبين الشباب، حيث اضطر هنري أيضًا إلى التعامل مع تفضيله العلني لكيليان مبابي للفوز بالجائزة الرئيسية على حساب هاري كين. ورغم أن كين حصل في النهاية على الجائزة، منهياً انتظاراً طويلاً لفائز إنجليزي، إلا أن هنري اعترف في تلك الليلة بأنه كان يشجع مواطنه.

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وأوضح هنري: «أنا فرنسي، وكان من الطبيعي أن أؤيد وأدعم مواطني. قلت لـ[كين]: "أنت فائز مستحق، أنت تستحق ذلك، أنت مثال على أن أخلاقيات العمل موهبة، وأن العمل الجاد موهبة". أحسنت يا هاري كين - وأنا أناديه بـ"السير هاري كين" منذ كأس العالم. لذا أرجوكم، أيها الناس، اهدأوا، اهدأوا. أنا أحب هاري كين، وأحب لامين يامال، ولم أقلل من احترام كيت. لقد كانت تشاركني المزحة».

كين ينهي جفاف إنجلترا الذي دام 25 عامًا في جائزة الكرة الذهبية

حصد كين جائزة الكرة الذهبية الأولى في مسيرته، منهياً انتظار إنجلترا الطويل للحصول على هذه الجائزة المرموقة منذ أن فاز بها مايكل أوين آخر مرة في عام 2001. وتأتي هذه الجائزة في أعقاب موسم استثنائي مع بايرن ميونخ، حيث حصد الثنائية المحلية وفاز بالحذاء الذهبي الأوروبي، كما قاد العملاق الألماني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقاد منتخب إنجلترا بصفته قائداً للفريق إلى احتلال المركز الثالث في كأس العالم.