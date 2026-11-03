"يامال الأفضل في العالم وبرشلونة الأقرب لدوري الأبطال".. إيمري يُخدر فليك قبل صراع الأبطال!

مشاركة تابع GOAL على جوجل

صنّف مدرب أستون فيلا، أوناي إيمري، برشلونة ضمن المجموعة النخبوية من الأندية القادرة على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. واعترف المدرب الإسباني، الذي يُعدّ فريقه لزيارة حاسمة إلى ملعب كامب نو، بأن العملاق الكتالوني يقدّم حاليًا مستوى قلّما يستطيع أحد مجاراته.

إعلان

إيمري يستعد لاختبار صعب في كامب نو

يسافر أستون فيلا إلى كاتالونيا يوم الثلاثاء لمواجهة فريق برشلونة القوي بقيادة هانزي فليك. وقبل هذه المواجهة الأوروبية، اعترف مدرب نادي البريميرليج صراحة بحجم التحدي الكبير الذي ينتظر فريقه.

وسلّط إيمري الضوء على المردود الهجومي المميز لأصحاب الأرض ونجاحهم المستمر على الصعيد القاري. وأكد المدرب البالغ من العمر 55 عامًا أن على لاعبيه إظهار قدر كبير من الصلابة لتحمل الضغط من فريق يمر حاليًا بأفضل حالاته.

المرشح للمجد الأوروبي

وخلال حديثه لوسائل الإعلام قبل المواجهة، وضع إيمري البلاوجرانا في قمة الهرم الأوروبي. وأصر على أن قلة مختارة فقط من الأندية تملك المقومات لاعتلاء عرش أوروبا هذا الموسم.

وقال إيمري: «إنهم المرشحون للفوز بهذه المسابقة، نظرًا لحالتهم الراهنة وما حققوه على مدى العقد الماضي. يمكننا عدّهم على أصابع اليد الواحدة، خمسة فرق، وأحدها برشلونة. إذا لعب برشلونة بأفضل مستوياته، فبإمكانه التغلب على أي فريق. سيضغطون علينا كثيرًا، وسيتعين علينا اللعب بالكثير من الشخصية».

إعلان إعلان

كما خصّ مدرب فيلا بعض الوقت للإشادة بنجم برشلونة الصاعد، لامين يامال. وأشار قائلاً: «إنه لاعب مميز، ويمكنك أن ترى فيه أنه قد يصبح الأفضل في العالم. يحتاج إلى التحسن في بعض الجوانب، لكنه قد يصبح لاعبًا عظيمًا».

مواضيع ذات صلة

المباريات التالية برشلونة دوري أبطال أوروبا 15:00 أستون فيلا شاهد

استعادة أشباح الماضي والتهديدات الهجومية

إلى جانب لامين يامال، أشار المدرب الزائر إلى القوة الجماعية لتشكيلة فليك. وذكر تحديدًا عدة لاعبين أساسيين يوفرون الصلابة والبريق الهجومي في الثلث الأخير من الملعب.

وأضاف إيمري: «رودري يمنح الفريق الشخصية، تمامًا مثل رافينيا. [أنتوني] جوردون سريع للغاية، كما أن بيدري وفيرمين [لوبيز] يساهمان كثيرًا في الجانب الهجومي».

إعلان

وتعيد المباراة المقبلة أيضًا ذكريات مريرة إلى إيمري، الذي كان على مقاعد بديلي باريس سان جيرمان خلال فوز برشلونة الشهير بالريمونتادا 6-1 في دور الـ16 عام 2017. وفي تعليقه على هدف سيرجي روبرتو في الوقت بدل الضائع، ألمح الإسباني إلى أن النتيجة ربما كانت لتختلف مع تقنيات التحكيم الحديثة. واختتم قائلاً: «حدث الكثير في ذلك اليوم، وكلنا نعلم ذلك. لقد أمضيت سنوات طويلة في كرة القدم، وكان حكم الفيديو المساعد ضروريًا جدًا في تلك اللحظة».

فيلا يسعى لمفاجأة أوروبية

على أستون فيلا الآن أن يترجم احترام إيمري الحذر إلى خطة تكتيكية صلبة. فالحصول على نتيجة إيجابية في إسبانيا سيتطلب أداءً دفاعيًا خاليًا من الأخطاء والقدرة على استغلال أي ثغرات يتركها نظام برشلونة الهجومي.

إعلان

أما بالنسبة لرجال فليك، فيبقى الهدف بسيطًا. سيسعى الفريق الكاتالوني إلى تأكيد صحة الإشادة الكبيرة التي أطلقها مدرب الفريق المنافس وترسيخ مكانته كأحد أبرز المرشحين في البطولة عبر فوز كبير على أرضه.