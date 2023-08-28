ياسر المسحل يكذب جورج جيسوس و"يقصف جبهته" بأسباب تعاقد السعودية مع روبرتو مانشيني

مؤتمر تقديم مانشيني مدربًا لمنتخب السعودية حمل بعض الاستفزازات لجورج جيسوس

SHAHID

بالطبع طالما تعاقد المنتخب السعودي مع مدرب جديد وهناك مؤتمر صحفي، كان لا بد من طرح سؤال: لماذا فشلت مفاوضات الأخضر مع البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للهلال السعودي؟، لكن جاءت إجابة ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم، مستفزة بعض الشيء للبرتغالي.

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اتحاد القدم عقد اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الإيطالي روبرتو مانشيني مدربًا جديدًا للمنتخب السعودي، وحتى عام 2027م، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وجاء التعاقد مع الإيطالي بعد فشل المفاوضات مع أكثر من مدرب، منهم جيسوس، الذي أعلن رسميًا أنه أخطر مسؤولي اتحاد القدم برغبته في العودة للهلال من جديد، معلقًا: "أخطرت إبراهيم برغبتي".

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المسحل تحدث عن هذا التصريح تحديدًا، خلال المؤتمر الصحفي اليوم قائلًا: "جيسوس حاليًا هو مدرب الهلال، ونتمنى له التوفيق، لكن لا أعلم من يقصد بإبراهيم، إذا كان حديثه عن إبراهيم القاسم؛ الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، فأؤكد أن القاسم لم يتواصل مع أي مدرب ولم يدخل في أي مفاوضات".

لكن لم يكتف رئيس اتحاد كرة القدم بهذا التصريح، بل و"قصف جبهة" البرتغالي – صاحب الـ69 عامًا - بطريقة غير مباشرة، عن سؤاله عن أسباب اختيار مانشيتي تحديدًا لقيادة الأخضر: "مانشو مدرب صاحب تاريخ مميز، بجانب أن عمره 58 عامًا، أي أنه ما زال لديه شغف كبير وطموح، في وقت غالبية المدربين وصلوا لأواخر الستينيات وأوائل السبعينيات".

وواصل معددًا أسباب اختيار الإيطالي: "أسلوب مانشيني جذبنا، بجانب أنه يعتمد على اللاعبين الشباب، وحقق كأس أمم أوروبا مع إيطاليا، ومساعدوه لهم تخصصاتهم الواضحة، وله لمسته وبصمته في كل مكان عمل به سواء مع إنتر الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي وصولًا لمنتخب بلاده، كل هذه عوامل ساهمت في اختيارنا له".

SHAHID