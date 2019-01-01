ياسر المسحل يطمئن على حالة العويس

لفتة طيبة من رئيس الاتحاد السعودي تجاه حارس مرمى الأهلي

اطمئن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على محمد العويس حارس مرمى أهلي جدة والأخضر السعودي عقب إصابته.

وتعرض حارس الأهلي، لإصابة قوية بكسر في عظمة الوجه بعد تدخل قوي من لاعب الفيصلي، في المباراة التي انتهت بفوز الراقي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وخرج العويس وقتها من المباراة متأثرًا بالإصابة حيث لم يستطع المواصلة داخل اللقاء، حيث نقل مباشرة إلى المستشفى لإسعافه والإطمئنان على حالته.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا، منذ قليل، أن ياسر المسحل، أجرى اتصالًا هاتفيًا بمحمد العويس بعد موافقة الأطباء بالسماح للاعب بعد تحسن حالته.

وتمنى المسحل للعويس خلال المكالمة الشفاء العاجل له خلال الأيام القليلة المقبلة، والعودة سريعًا للمشاركة مع فريقه والمنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

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وتم استبعاد العويس من قائمة منتخب السعودي المشاركة في مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24" بعد الإصابة، والتأكد من عدم لحاقه.

ويتواجد المنتخب السعودي في البطولة مع كلًا من البحرين والكويت وعُمان، في المجموعة الثانية من "خليجي 24".