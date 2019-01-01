ياسر المسحل : المنتخب السعودي يستهدف العودة لمنصات التتويج عبر خليجي 24

كان مسؤولي الاتحاد السعودي قد أعلنوا الموافقة على المشاركة بكأس الخليج الـ24

أكد ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أهمية بطولة كاس خليجي 24 التي تنطلق خلال أيام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان مسؤولي الاتحاد السعودي قد أعلنوا الموافقة على المشاركة بكأس الخليج الـ24، بالتزامن مع إعلان منتخبي الإمارات والبحرين المشاركة في البطولة.

وفي تصريحات تلفزيونية أكد المسحل أن الموافقة على المشاركة في خليجي 24 تعود لسببين، الأول هو تجانس اللاعبين مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد والثاني هو العودة إلى منصات التتويج.

وأكد المسحل في تصريحاته أن التواجد في البطولة، بالتأكيد سيعمل على زيادة التجانس بين اللاعبين والمدير الفني، خاصة بالمشاركة مع منتخبات مقاربة للمستوى الفني.

ورفض المسحل أن يكون التواجد في البطولة مُجرد تمثيل مُشرف بحسب، وإنما تحقيق اللقب وعودة الأخضر لمنصات التتويج سيكون هدفًا رئيسيًا أيضًا.

وردًا على تعديل مواعيد مباريات الدوري السعودي قال : "وافقت الأندية على خوض دور الـ32 دون لاعبي المنتخب السعودي وكانت الأندية متفهمة، ولن يتم تعديل موعد كأس السوبر، والتعديلات المقامة على ما تبقى من الموسم أعلن عنها سابقًا".

الهلال يطلب زيادة الملابس الشتوية بسبب الطقس في اليابان

يُذكر أن قرعة النسخة الرابعة والعشرين من بطولات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب عمان والكويت والبحرين.