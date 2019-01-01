ياسر القحطاني لعلي الحبسي : جماهير الهلال لن تنساك

أعلن رحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ودع ياسر القحطاني أحد أبرز نجوم نادي الهلال السعودي خلال السنوات الأخيرة الحارس الدولي العُماني علي الحبسي عقب الرحيل عن صفوف الزعيم.

وأعلن الحبسي، حارس مرمى الهلال ، أمس الأربعاء، رحيله عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

باتشي مساعد رازفان يتحدث عن شعبية #الهلال في آسيا والمستوى الفنى الكبير للاعبين🗨️ pic.twitter.com/M3OCrbOt2r — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 17, 2019

القحطاني غرد عبر حسابه : " كل الأمنيات للكابتن الخلوق علي الحبسي بالتوفيق في مستقبله ووجهته القادمة، لن تنسى الجماهير الهلالية تفانيك وستبقى في ذاكرتنا دائماً".

كل الأمنيات للكابتن الخلوق علي الحبسي بالتوفيق في مستقبله ووجهته القادمة، لن تنسى الجماهير الهلالية تفانيك وستبقى في ذاكرتنا دائماً.



💙💙💙@AliAlhabsi — ياسر القحطاني (@Y20) July 17, 2019

الحارس المخضرم صاحب الـ37 عاما ظهر في مقطع فيديو نُشر على "تويتر"، بصحبة محمد الشلهوب، نجم الهلال، ليعلن رحيله، ويودع جماهير الفريق الأزرق.

كما ودع لاعبو الهلال حارس المرمى العماني علي الحبسي بعد أن أبلغته إدارة النادي بصرف النظر عنه كحارس للفريق الأول في الموسم المقبل.