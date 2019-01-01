القحطاني يكشف أصعب لحظاته داخل المستطيل الأخضر قبل الاعتزال

القحطاني يكشف العديد من الكواليس المهمة في مسيرته.

أكد ياسر القحطاني، لاعب نادي الهلال ومنتخب السعودية السابق، على أن خسارة كأس آسيا 2007 أمام العراق، وضياع لقب دوري أبطال آسيا 2014 لصالح سيدني الاسترالي، هما أصعب لحظات مسيرته في كرة القدم.

القحطاني قال خلال تصريحات لقناة "العربية": "الانكسارات في كرة القدم جزء من اللعبة، وكانت أصعب لحظات حياتي عندما خسرت كأس آسيا 2007 وخليجي 19 ودوري أبطال آسيا 2014 ودوري أبطال آسيا 2017".

لاعب الهلال السابق تابع: "أفضل لاعب لعبت ضده في تاريخي، كان يوسف الثنيان، وأفضل لاعب لعبت بجانبه سامي الجابر ومحمد نور ونواف التمياط ومحمد الدعيع وحسين عبد الغني وويلهامسون وطارق التايب".

ياسر تحدث عن قيادة منتخب السعودية، حيث قال: "اختياري لحمل شارة قيادة المنتخب كانت مفاجأة لي، لأن الأمور كانت تسير داخل الأخضر بالأقدمية".

قائد الأخضر واصل: "تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، هو انتصار باسم السعودية، وأبارك لكل هلال على هذا الإنجاز، سبق وقلت البطولة ستخضع، لأنها عاندت الزعيم كثيرًا، والجميع اجتهد".

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مهاجم الهلال أردف: "هداف كأس آسيا أعظم من أن تكون هدافا للدوري، وأكثر البطولات التي حققتها مع الهلال كنت هدافا للفريق، وأؤمن بأن كرة القدم لعبة جماعية".

واختتم ياسر القحطاني تصريحاته قائلًا: "عائلتي سبب نجاحي، وأيضا جماهير الهلال والمنتخب، بجانب حمد الدوسري مكتشفي وأحمد الزامل الذي راهن علي والأمير محمد بن فيصل وأعضاء شرف الهلال بالإضافة إلى الرؤساء الذين مروا علي".

ومن المقرر أن يقيم ياسر القحطاني مباراة اعتزاله بداية ديسمبر المقبل، والتي ستجمع بين فريق "Y20" والهلال، حيث سيشارك العديد من النجوم أبرزهم عمر السومة وطارق التايب، ولي يونغ، وميريل رادوي، وكريستيان ويليهامسون".