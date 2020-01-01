ياسر القحطاني: أشعر بالندم بسبب رفض عرض مانشستر

مهاجم الهلال يتحدث عن رفضه عرض مانشستر سيتي الإنجليزي.

أبدى ياسر القحطاني، مهاجم نادي الهلال السعودي السابق، ندمه الشديد، على رفضه عرض نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2007.

وكان القحطاني قاب قوسين أو أدنى، من التوقيع لفريق مانشستر سيتي، ولكن الفريق الإنجليزي وضع شروطًا تسببت في رفضه التوقيع.

القحطاني قال خلال تصريحات لقناة "دبي" الإماراتية: "نصيحتي لأي لاعب يوافق على أي فرصة للعب خارجيًا، وعدم تفويت تلك الفرصة".

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مهاجم الهلال السابق تابع: "ندمت على عدم انتقالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لأن نادي الهلال قام بالتوقيع على العقد، وكان الأمر متوقف على توقيعي، وقمت برفض التوقيع".

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واختتم ياسر القحطاني تصريحاته قائلًا: "إذا عاد بي الزمن، سأوافق على انتقالي إلى مانشستر سيتي تحت أي ظروف".

وأقام القحطاني مهرجان اعتزاله كرة القدم منذ فترة قريبة، بعد مسيرة طويلة رفقة الهلال والمنتخب السعودي، شهدت الكثير من الإنجازات والبطولات.