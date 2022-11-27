ياسر الشهراني يخضع لجراحة ثانية ناجحة في الرياض

اللاعب تعرض لإصابة بالغة خلال مواجهة الأرجنتين

أعلن حساب المنتخب السعودي على تويتر خضوع الظهير الأيسر ياسر الشهراني لعملية جراحية ثانية مخطط لها مسبقًا بعد إصابته خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وقد تكللت بالنجاح.

مدافع الأخضر كان قد أصيب في وجهه بعد اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن مواجهة بولندا الثانية ولن يتواجد كذلك في المباراة الأخيرة في تلك المرحلة أمام المكسيك.

اللاعب كان قد أجرى جراحة أولى في البنكرياس تكللت بالنجاح، وبعد استقرار حالته الصحية خضع اليوم الأحد للمرحلة الثانية من التدخل الجراحي وذلك بإجراء عملية جراحية في عظام الوجه في مشفى الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني بواسطة الفريق الطبي المختص وبمتابعة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، وذلك كما أوضع تويتر الأخضر في بيانه.

الأخضر افتقد كذلك خلال المباراة الثانية من كأس العالم قطر 2022 إلى نجمه وسط سلمان الفرج بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

يُشار إلى أن المنتخب السعودي يتواجد ثانيًا في جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط خلف المتصدر بولندا بـ4 وبالتساوي مع الأرجنتين بنفس الرصيد، فيما تتواجد المكسيك رابعة بنقطة واحدة.