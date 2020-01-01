ياسر الشهراني على رأس الكبار بقائمة السعودية خلال أولمبياد طوكيو

مدرب الأخضر الأولمبي يميل لاختيار ياسر الشهراني

كشفت تقارير صحفية سعودية عن استقرار الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، بقيادة المدرب الوطني سعد الشهري، على مجموعة من اللاعبين من أجل الاختيار بينهم لتمثيل الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020.

وبحسب صحيفة "الوطن" فأن الجهاز الفني وضع ضمن خياراته الفنية كلا من: سالم الدوسري، وسلمان الفرج، ويحيى الشهري، وعبدالمجيد الصليهم، من أجل اختيار ثلاثة لاعبين في قائمة الأخضر.

ومن المتوقع أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن الثلاثي الذي سيكون ضمن الأسماء التي ستتواجد في قائمة الأخضر قبل بدء معسكر المنتخب الاستعدادي المقبل.

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الصحيفة أضافت أن حظوظ اللاعب ياسر الشهراني تبدو أكبر، نظرً لحاجة المنتخب الأولمبي للاعب في مركز الظهير الأيسر الذي عانى كثيرًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

كما أن مدرب الأخضر الأولمبي يميل لاختيار ياسر الشهراني، نتيجة قدرته على اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، والسرعة التي يتمتع بها.

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن القناعة الفنية بالشهراني تأتي أيضًا لآنه يخوض المباريات برتم واحد، دون تأثر من الضغوطات، وانخفاض أداء اللعب.

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يُذكر أن المنتخب السعودي قد حسم تأهله إلى منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعدما حل وصيفًا في كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في تايلاند منذ أسابيع.