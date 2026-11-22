ووقع ياسر الزبيري على ثنائية راسينج "المبكرة للغاية"، في الدقيقتين 6 و8، فيما رد ميكيل أويازابال وجونسالو جيديس بهدفي سوسييداد بالدقيقتين 45+1 و60، فيما وقع سيرخيو كاناليس على هدف راسينج الثالث من ركلة جزاء، تسبب فيها الزبيري أيضًا، بالدقيقة 68.

انتصار مثير على خصم عنيد، منح راسينج 3 نقاط، ليحتل المركز السابع، برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 22 نقطة، في المركز الخامس.

ياسر الزبيري .. "الأناكوندا" المغربي وصل

عذرًا للجماهير المصرية، فأنا أدرك أن لقب "الأناكوندا" مرتبط بالمهاجم مصطفى محمد، إلا أن ما يقدمه ياسر الزبييري، وخاصة في مواجهة ريال سوسييداد، الذي يُعد خصمًا عنيدًا لكل منافسيه، يجسد حرفيًا كل عناصر المهاجم، الذي يملك تحركات خادعة، تجعله النسخة المغربية، بل الأكثر استحقاقًا لهذا اللقب.

الحديث ليس من باب المقارنة، ولكن تألق الزبيري، وإن تجسد أكثر في الشوط الأول، إلا أنه عكس مواصفات المهاجم الذي يمثل حلمًا لأي نادٍ..

* التحرك المثالي بدون كرة، وإتاحة المساحة المناسبة لنفسه، من أجل مباغتة الخصم عند استلام الكرات العرضية.

* الضغط الهائل على الخصم، ويقظة أمام أي هفوة، مثل لقطة الهدف الثاني، الذي استغل فيه خطأ فادحًا من الحارس أليكس ريميرو.

* الرقابة باسلوب (واحد ضد واحد)، ما يجعلنا نرى انتشاره في مختلف أنحاء الملعب، وكذلك تواجده باستمرار خلف لاعبي سوسييداد من أجل اقتناص الكرة.

ذلك الأسلوب الخادع الذي كان سمة الزبيري المميزة، جعله الأحق بلقب "الأناكوندا"، في الوقت الذي لا يزال صاحب النسخة المصرية منه، يعاني مع قونيا سبور، مع استمرار غياب التسجيل، وآخره بالسقوط أمام بشكتاش بـ"الأربعة".

تمرد تكتيكي على لوبيز

هل يمكن أن يُقال إن الزبيري ظُلم "تكتيكيًا" في الشوط الثاني؟ وأن لقطة تسببه في ركلة جزاء، جاءت انعكاسًا على تمرده للعودة إلى مكانه المفضل؟

منذ بداية الشوط الثاني، تراجع ياسر الزبيري قليلًا، وكان ارتكازه في منطقة فريقه، في ظل التراجع الدفاعي، أمام الضغط الكبير من لاعبي سوسييداد، والذي كاد أن يعيد المباراة في أكثر من لقطة، إلا أن الزبيري قرر أن يتمرد "تكتيكيًا"، بعدم التراجع كثيرًا للدفاع، واعتماد سلاح الكرات المرتدّة، فمنها انفرد وتسبب في ركلة الجزاء لفريقه، وأخرى كاد أن يستلم بها كرة عرضية، فيما أبعدها الدفاع قبل وصولها للزبيري أمام المرمى الخالي.

هل يحتاج ريال مدريد وبرشلونة للزبيري؟

تألق ياسر الزبيري مع راسينج، جاء بالتزامن مع الأنباء التي وردت في مطلع هذا الشهر، بأن المهاجم المغربي الشاب، بات محل اهتمام عدد من الأندية، قبل فترة الانتقالات الشتوية، من بينها برشلونة، فيما ذكر ميمون مختاري، الذي درب الزبيري في أكاديمية محمد السادس، إن انتقال اللاعب متوقع لنادٍ أوروبي كبير في المستقبل، سواءً برشلونة، أو ريال مدريد، أو مانشستر سيتي.

ورغم أن تقييم اللاعب بالطبع، يتم بناءً على ما قدمه خلال الموسم بشكل عام، إلا أن مباراة ريال سوسييداد ستكون مرجعًا أساسيًا لأي نادٍ من أجل التعرف على إمكانيات الزبيري، من أجل مطاردة تلك الموهبة الرائعة، التي كانت سببًا حاسمًا في تتويج المغرب بكأس العالم للشباب.

ولكن، رغم القيمة التكتيكية التي يقدمها ياسر الزبيري في أرض الميدان، إلا أن جدول الهدافين "كفيل" بأن يأتي التساؤل حول ما إذا كان برشلونة أو ريال مدريد هو الخطوة المناسبة للزبيري في الوقت الحالي، إذا ما أردنا التحدث بشأن فرصة اللعب "الأساسي".

من الرائع أن الزبيري اقتحم بقوة سباق الهدافين، بتواجده في قائمة الخمسة الأوائل، التي تضم 3 لاعبين من برشلونة، بين رافينيا "15" ولامين يامال "10" وفيرمين لوبيز "8"، وكذلك نجم ريال مدريد، كيليان مبابي "13"، فيما وقع الزبيري على 11 هدفًا، كما وعد الجميع في بداية الموسم، بأن يسجل أكثر من 10 أهداف.

صحيح أن اللعب في فريق هجومي أمر من شأنه يبرز إمكانيات ياسر الزبيري أكثر، إلا أن الحديث هنا عن فرصته كلاعب يشارك أساسيًا، وسط قطبي الكلاسيكو اللذين يتمتعان بخطوط هجومية قوية، في ظل خيار رافينيا كرأس الحربة، الذي فاجأ العالم، وكذلك استفاقة فينيسيوس مؤخرًا في ريال مدريد، مع تواجد مبابي كهداف الميرينجي الأول.