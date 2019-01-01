ياسر إبراهيم: هذه حقيقة تصريحاتي السابقة والزمالك عرض علي أكثر من الاهلي

مدافع الأهلي الجديد يوضح حقيقة تصريحاته السابقة والتي هاجم فيها القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي المنضم حديثاً من صفوف سموحة، حقيقة تصريحاته السابقة والتي أشار فيها إلى أن الحكام يجاملون الأهلي، وأنه زملكاوي.

وانضم ياسر إبراهيم، إلى الأهلي بالأمس، بعقد يمتد إلى أربع سنوات ونصف، ليصبح خامس صفقات المارد الأحمر الشتوية.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "إذا كنت قد وقعت للزمالك من قبل، فلماذا لم تتم الصفقة، أنا لم أوقع للزمالك وكل ما يٌقال غير صحيحاً".

وتابع: "الزمالك عرض علي أرقاماً أكبر من الأهلي، ولكن المال ليس كل شيء، رغبتي الأولى والأخيرة كانت الانضمام إلى الأهلي".

💬عدلي القيعي: قلت لمسؤول #العين الإماراتي أنه لا يمكن بدء المفاوضات بهذا الرقم، ومنحته فرصة للرد يومين قبل أن أبلغ رئيس النادي محمود الخطيب بالأمر، الذي قال لي إنه يرتب أموره على إنهاء الصفقة مقابل 2 أو 2.5 مليون دولار. pic.twitter.com/v4N1f46L82 — جول مصر (@goaleg) January 7, 2019

وحول تصريحاته السابقة قال المدافع صاحب الـ 25 عاماً: "التصريحات أُسيئ فهما، لقد كنت أتحدث عن فترة الناشئين، لقد كنت لاعباً في الزمالك ولكني تعرضت إلى إصابة وقرر النادي الاستغناء عني".

الجدير بالذكر أن الأهلي، يواجه سموحة مساء اليوم في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ 15، والمقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية.