وينكس: ننافس ليفربول ومانشستر سيتي على البريميرليج

هاري وينكس يرشح توتنهام لمنافسة ليفربول ومانشستر سيتي على لقب البريميرليج

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قال هاري وينكس نجم وسط ميدان توتنهام إن السبيرز سيكون منافسًا لليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وكان توتنهام قد اقتنص نقطة مهمة من ملعب الاتحاد بتعادله مع بطل المسابقة في النسختين الأخيريتين مانشستر سيتي بهدفين لمثلهما السبت الماضي.

وعلى ذلك، قال هاري وينكس إن الفريق بات أكثر تماسكًا وخبرة وأكثر جاهزية للفوز بالألقاب خلال الموسم الحالي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 19, 2019

وأضاف: "الموسم الماضي أضاف لنا الكثير وأعطانا دافعًا كبيرًا من أجل الوقوف على أقدامنا مرة أخرى والبحث عن التتويجات عقب عدة مواسم حققنا فيها خطوات للأمام"

وتابع: "في الموسم الحالي لن يتنافس مانشستر سيتي وليفربول فقط على لقب البريميرليج كما حدث في الموسم الماضي، أعتقد أن عليهما الحذر من توتنهام"

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يذكر أن توتنهام قد أنهى موسمه الماضي في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري، كما أنهاه وصيفًا لدوري أبطال أوروبا.