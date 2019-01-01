وينكس: الإصابات ليست مشكلة.. يمكننا المنافسة على اللقب
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أبدى هاري وينكس لاعب وسط توتنهام هوتسبر اعتقاده بأن غياب ديلي ألي وهاري كين لن يؤثر على حظوظ الفريق بالمنافسة على اللقب.
وقال وينكس لسكاي سبورتس:"لدينا قائمة عظيمة بلاعبين عظماء، هاري وديلي لاعبين رائعين وكانوا مهمين للفريق".
وأضاف:"ولكن لدينا لاعبين قادرين على مساعدتنا ولديهم نفس الجودة ويمكنهم اللعب على المستوى المطلوب".
وتابع:"لقد أظهروا ذلك بالنتائج التي حققناها في الأسابيع الأخيرة، فيرناندو (لورينتي) يظهر في الموعد بأهداف هامة لنا".
يذكر أن توتنهام الذي يعاني من الغيابات يحل ثالثاً بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر في الوقت الحالي بصفة مؤقتة.