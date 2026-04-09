يمكن لماارتن بايس أن يتجنب بودكاست KieftJansenEgmondGijp في الفترة المقبلة. فحارس مرمى أياكس البالغ من العمر 27 عامًا يتعرض للسخرية باستمرار خلال الحلقات الأخيرة.

عندما يسود الصمت في KJEG Blessuretijd، يبدأ رينيه فان دير خيب فجأة بالضحك. “فاوتر بايس!” ثم يقوم زملاؤه بتصحيح المحلل المثير للجدل في برنامج Vandaag Inside.

ويتدخل فيم كيفت قائلًا: “من أين هو في الأصل؟ وأين كان يحرس المرمى قبل أياكس؟ بجدية... أين كان يحرس المرمى قبل أياكس؟ أمريكا؟ أوه...”

ويتابع كيفت بسخرية: “إنه طويل فعلًا، لكنه لا يجيد حراسة المرمى!” ويتساءل خيب بصوت عالٍ كيف انتهى الأمر بأياكس إلى حارس مثل بايس. “هل عمل مع يوردي كرويف في إندونيسيا؟”

بعد ذلك يسرد الصحفي ميشيل فان إيغموند مسيرته بالاستناد إلى ويكيبيديا. “صفر مباريات مع إن إي سي، صفر فوز.”

ويبدأ فان دير خيب بالضحك بصوت أعلى فأعلى. “كان ذلك ذروة مسيرته. هاهاها!” ويقرر فان إيغموند إنهاء الموضوع: “حسنًا، وما الذي يهمنا في كل هذا أصلًا.”

بايس، الذي تم التعاقد معه في فبراير مقابل 1.5 مليون يورو قادمًا من دالاس، مرتبط بعقد مع أياكس حتى منتصف عام 2029. وفي أول ست مباريات له في الدوري استقبل سبعة أهداف. وحافظ ابن نيميخن على نظافة شباكه مرتين. وعلى وجه الخصوص، عندما يحاول بايس إيجاد حل كروي بالقدم، غالبًا ما تسوء الأمور (أو تكاد تسوء).