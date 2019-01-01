ويليان: أبراهام يستطيع ملء فراغ هازارد

ويليان متفائل بقدرة أبراهام على أن يصبح هازارد جديد في تشيلسي

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قال النجم البرازيلي ويليان إن التألق الذي ظهر به تامي أبراهام مع الفريق يجعله قادرًا على ملء الفراغ الذي خلفه رحيل إيدين هازارد إلى ريال مدريد.

وكان هازارد قد رحل عن تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية إلى الفريق الملكي في صفقة بلغت حوالي 130 مليون يورو بالإضافات.

ومع رحيل هازارد ومنع تشيلسي من التعاقدات لفترتي انتقالات على خلفية وجود مخالفات في تعاقداته مع لاعبي الفئات السنية المختلفة، ظهر عدد من اللاعبين الشباب الذين قرر المدرب فرانك لامبارد الاعتماد عليهم في هذه المرحلة.

وحول ذلك، قال ويليان إن تامي أبراهام وميسون ماونت والبقية يمثلون المستقبل بالنسبة لتشيلسي، وخص بحديثه أبراهام الذي أكد قدرته على خلافة إيدين هازارد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 20, 2019

وأضاف: "تامي أبراهام قدم أداء مميزًا في بدايته مع تشيلسي، لقد أبهر الكثيرين بشخصيته التي أجادت التعامل مع الضغوطات في سن صغير"

وتابع: "رحيل إيدين هازارد خلف فراغًا داخل الفريق ومن الصعب أن يمتلئ بسهولة، تامي أبراهام قدم أوراق اعتماده بأنه قادر على القيام بذلك"

وأردف: "النتائج التي حققها تشيلسي في بداية الموسم غير مرضية لنا ولكنها ليست كارثية، مع مزيد من العمل ستصبح الأمور أفضل كثيرًا"

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يذكر أن تامي أبراهام يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي برصيد 7 أهداف، كما تم استدعاؤه للمنتخب الإنجليزي رفقة ميسون ماونت في مواجهتي تصفيات كأس الأمم الأوروبية مطلع الشهر الحالي.