ويليامز بديلًا لـ لوكاكو في مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يفاوض إينياكي ويليامز بعد اقتراب رحيل لوكاكو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أكدت مصادر صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد قد وضع مهاجم أتليتيك بيلباو إينياكي ويليامز كهدف جديد فيما تبقى من الميركاتو.

وكشفت مصادر موثوقة أن إنتر قد توصل إلى اتفاق مع روميلو لوكاكو على أن يخضع المهاجم البلجيكي للفحوصات الطبية في ميلانو غدًا.

وفي الوقت الذي رفض فيه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الرحيل عن يوفنتوس في اتجاه الشياطين الحمر، بدا على إدارة اليونايتد البحث عن بديل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وحتى الآن، يبدو إينياكي ويليامز مهاجم أتليتيك بيلباو الشاب هو الخيار الأبرز بالنسبة لمانشستر يونايتد ليكون المهاجم الجديد للفريق.

ولا تمتلك إدارة الشياطين الحمر الوقت الكافي من أجل البحث عن بديل للوكاكو نظرًا لانتهاء الميركاتو الصيفي فد إنجلترا غدًا الخميس.

تقارير | لو سيلسو إلى توتنهام خلال ساعات

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية ستستمر في أوروبا حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، عدا إنجلترا التي يُغلق فيها الميركاتو قبل بداية البريميرليج.