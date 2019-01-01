الدوري الإنجليزي الممتاز

ويليامز بديلًا لـ لوكاكو في مانشستر يونايتد

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Getty Images
مانشستر يونايتد يفاوض إينياكي ويليامز بعد اقتراب رحيل لوكاكو

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أكدت مصادر صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد قد وضع مهاجم أتليتيك بيلباو إينياكي ويليامز كهدف جديد فيما تبقى من الميركاتو.

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وكشفت مصادر موثوقة أن إنتر قد توصل إلى اتفاق مع روميلو لوكاكو على أن يخضع المهاجم البلجيكي للفحوصات الطبية في ميلانو غدًا.

وفي الوقت الذي رفض فيه النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الرحيل عن يوفنتوس في اتجاه الشياطين الحمر، بدا على إدارة اليونايتد البحث عن بديل.

وحتى الآن، يبدو إينياكي ويليامز مهاجم أتليتيك بيلباو الشاب هو الخيار الأبرز بالنسبة لمانشستر يونايتد ليكون المهاجم الجديد للفريق.

ولا تمتلك إدارة الشياطين الحمر الوقت الكافي من أجل البحث عن بديل للوكاكو نظرًا لانتهاء الميركاتو الصيفي فد إنجلترا غدًا الخميس.

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يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية ستستمر في أوروبا حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، عدا إنجلترا التي يُغلق فيها الميركاتو قبل بداية البريميرليج.

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