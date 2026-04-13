قدّم ويلفريد خينيه مزيدًا من التوضيح حول اللقطات اللافتة التي تُظهر أن أريين روبن دفعه خلال مباراة للهواة. ويؤكد مقدّم برنامج Vandaag Inside أن تصرّف الدولي الهولندي السابق قد أدهشه، وأن الحادثة ليست معزولة. فبحسب خينيه، كان قد سبقها الكثير.

روبن، مدرّب فريق غرونينغن تحت 14 عامًا، رأى فريقه يخسر 1-0 أمام المتصدر فيكتوريا، حيث يلعب ابن خينيه. وبعد المباراة نشأ جدال بين روبن والحكم، فتدخّل خينيه.

ولم يَرُق ذلك لروبن، فدفع مقدّم Vandaag Inside وقال له: «لا تتدخل في الأمر».

وقد أبدى يوهان ديركسن استغرابه من اللقطات. وقال الظهير الأيسر السابق: «أنت تمزح بشأن ذلك، لكنني لا أجد الأمر مضحكًا عندما يدفعك صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية. لا بد أنك استفززته إذن، أليس كذلك».

ثم يروي خينيه: «قبل المباراة، وكان الأمر مؤثرًا جدًا، كان هناك حكم عجوز ينتظر ومعه هاتفه أريين روبن. كان يريد أن يلتقط صورة، لكن أريين لم يرد ذلك».

ويصف خينيه كيف كان سلوك روبن طوال المباراة ويتحدث عن تصرفات لافتة. «في الاستراحة، وكانت النتيجة 1-0 لصالح فريق ابني الصغير، كان غاضبًا جدًا بسبب ركلة مرمى أو ركلة ركنية. لكن طوال الشوط الأول كان يشتم الحكم بأقذع الألفاظ».

لم يستطع رينيه فان دير خيب كتم ضحكته عند رؤية الحكم. «هذا مجرد رجل يذهب يوم السبت ببساطة ليُطلق صفارة مباراة لطيفة.» كما عبّر ديركسن عن دهشته من الموقف. «لا أستطيع أن أتخيل ذلك إطلاقًا مع آرين روبن. إنها فضيحة أن يقف كأحمق القرية أمام مقاعد البدلاء في نادٍ هاوٍ.»

ويواصل خينيه الحديث عن قرارات خلال المباراة قال إنها كانت محل جدل. «في الشوط الأول أُلغي أيضًا هدف كان هدفًا مئة بالمئة، وكان ينبغي احتساب ركلة جزاء، لذا كان يجب أن تكون النتيجة ببساطة 3-0.»

بعد النهاية قرر خينيه أن يتوجه بنفسه إلى روبن لمعاتبته. «إذًا ذهبت إلى آرين وقلت: ’لا تتوتر كثيرًا‘. فقال: ’ما شأنك أنت؟‘

ظن خينيه في البداية أن الأمر مزحة من المهاجم السابق، لكنه يكشف بتفصيل غريب أن ذلك لم يكن كذلك. «وقال أيضًا ’يا فطيرة‘.»

ويقترح فالنتاين دريسن أن خينيه تعمّد البحث عن المواجهة، لكن المقدم ينفي ذلك. «ذهبت إليه لأنني جلست متعجبًا جدًا في الشوط الأول. ذلك الرجل الصغير (الحكم، المحرر) كان مضطربًا حقًا، وقد فوّت ركلة الجزاء أيضًا بسبب الصراخ المستمر من تلك الجهة. وفي الشوط الثاني دخل إلى الملعب وراح يصرخ على الحكم إلى أن... أجد ذلك مؤسفًا جدًا.»