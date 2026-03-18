ويلز، قائمة بيلامي للعب في التصفيات: قد تواجه إيطاليا في النهائي

أعلن كريغ بيلامي، مدرب منتخب ويلز، رسمياًعن قائمة اللاعبين الـ26 الذين سيخوضون مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم FIFA 2026. مسار على مراحل، يبدأ أولاً بنصف النهائي ضد البوسنة والهرسك، يوم الخميس 26 مارس، في ملعب كارديف سيتي الذي بيعت تذاكره بالكامل. في حالة الفوز، سيواجه "التنانين" الفائز بين إيطاليا وأيرلندا الشمالية في نهائي التصفيات، مرة أخرى في كارديف، يوم الثلاثاء 31 مارس.





الفائز في التصفيات سيتوجه إلى أمريكا الشمالية للمشاركة في الدور النهائي لكأس العالم، حيث حدد القرعة بالفعل انضمامه إلى المجموعة ب إلى جانب كندا وسويسرا وقطر. في غضون ذلك، لن يكون بن ديفيز لاعب توتنهام، أحد أبرز الأسماء في المنتخب الويلزي، متاحاً للعب في الوقت الحالي بسبب إصابة في الكاحل.





حراس المرمى: كارل دارلو (ليدز)، داني وارد (ريكسهام)، آدم ديفيز (شيفيلد يونايتد)، توم كينج (إيفرتون).

المدافعون: جاي داسيلفا (كوفنتري)، ريس نورينجتون-ديفيز (كويينز بارك رينجرز)، ديلان لولور (كارديف)، بن كابانجو (سوانسي)، جو رودون (ليدز)، نيكو ويليامز (نوتنغهام فورست)، رونان كباكيو (كارديف).

لاعبو الوسط: إيثان أمبادو (ليدز)، جوش شيهان (بولتون)، جوردان جيمس (ليستر)، ليام كولين (سوانسي)، جويل كولويل (كارديف)، هاري ويلسون (فولهام)، ديفيد بروكس (بورنموث).

المهاجمون: ناثان برودهيد (ريكسهام)، برينان جونسون (كريستال بالاس)، سوربا توماس (ستوك)، مارك هاريس (أوكسفورد)، لويس كوماس (هال سيتي)، دان جيمس (ليدز)، رابي ماتوندو (رينجرز)، روبين كولويل (كارديف).