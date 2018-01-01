ويست هام يتراجع عن ضم نجم إنتر ميلان

جابي جول يبتعد عن ويست هام

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت المصادر الصحفية في إيطاليا وإنجلترا أن المفاوضات بين ويست هام يونايتد والمهاجم البرازيلي جابرييل "جابي جول" باربوسا قد باءت بالفشل. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وارتبط اسم جابي جول بالانتقال إلى نادي ويست هام يونايتد خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن المفاوضات بين الطرفين قد توقفت بسبب عدم الاتفاق على الدور الذي كان يريده اللاعب في ويست هام.

وكان جابي جول قد انتقل من صفوف سانتوس إلى صفوف إنتر ميلان مطلع موسم 2016 – 2017 ولكنه لم يقدم أي شيء مما كان منتظرًا منه.

وانتقل جابي جول إلى سانتوس على سبيل الإعارة ليحقق لقب هداف الدوري البرازيلي، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته في 7 يناير المقبل.

وبخصوص اللاعب، صرح لوتشيانو سباليتي مدرب النيراتزوي بأن جابي جول ليس في خططه بالنسبة للموسم الحالي، لذلك فإنه يفضل انتقاله على سبيل الإعارة مرة أخرى لمصلحة الطرفين.

وبحث إنتر عن عرض للاعب في أوروبا من أجل الاستفادة ماديًا، نظرًا لأن الإمكانيات المادية في أمريكا الجنوبية لم تكن مجدية كما هو متوقع.

ورفض جابي جول عرض ويست هام في النهاية لأنه لم يحظَ بوعود من قبل المدرب مانويل بيليجريني بالحصول على الدقائق الكاملة التي أرادها، ليرد هو على العرض بأنه لا يريد وضعية مشابهة لتلك التي هرب منها من إنتر.