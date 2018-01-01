وولفرهامبتون الضحية رقم 20 لمحمد صلاح في البريميرليج

محمد صلاح ينجح في هز شباك 20 فريقًا في البريميرليج بعد هدفه في شباك وولفرهامبتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

نجح محمد صلاح في افتتاح أهداف المباراة التي جمعت ليفربول بمضيفه وولفرهامبتون، والتي تقام ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

اللاعب صاحب الـ 26 عامًا والذي يتربع على عرش صدارة هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا، نجح في هز شباك 20 فريقًا في البريميرليج في ثاني مواسمه مع الريدز.

لمّ يجب على ليفربول توخي الحذر بشدة أمام مُعذب كبار البريميرليج؟

الفرق التي نجح صلاح في هز شباكها في البريميرليج بقميص ليفربول هي: "مانشستر سيتي - توتنهام - تشيلسي - آرسنال - بيرنلي - إيفرتون - ليستر سيتي - نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس - بورنموث - وست هام - واتفورد - برايتون - هدرسفيلد - ساوثامبتون - ستوك سيتي - وست بروميتش - كارديف - فولهام – وولفرهامبتون".

اللاعب الدولي المصري فقط فقط في هز شباك فريقين لعب ضدهما في البريميرليج حتى الآن، وهم مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي.