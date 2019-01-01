ووكر يكشف عن طموح مانشستر سيتي بالنسبة لدوري الأبطال

كايل ووكر يتحدث عن أهداف الموسم المقبل بالنسبة لمانشستر سيتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كايل ووكر نجم نادي مانشستر سيتي وظهيره الأيمن إن الفريق سيدخل الموسم الجديد بأهداف كثيرة على كافة الأصعدة.

ويشارك مانشستر سيتي في الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد في فترة يبدو أن جوارديولا يأخذها على محمل الجد.

وجاءت أهداف الموسم الجديد حسب ما قاله كايل ووكر كما كانت في الموسم المقبل، وهي التتويج بجمي البطولات التي ينافس عليها الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وجاء دوري أبطال أوروبا في مقدمة أهداف الفريق التي يتطلع إلى تحقيقها في الموسم المقبل، نظرًا لأن خسارة البطولة في السنوات الماضية كان مؤلمًا للجميع.

وأضاف ووكر: "علينا نسيان ما حققناه في المواسم الماضية وما أخفقنا في تحقيقه كذلك، وأن نلعب الموسم المقبل بنفس الشغف والقوة ومع رفع سقف الطموحات"

وتابع: "في كرة القدم لا يمكن الاكتفاء بالنجاحات مهما بلغت، لذلك علينا العمل بقوة أكبر من تلك التي عملنا بها في الموسمين الماضيين من أجل تحقيق اللقب المنتظر لدوري أبطال أوروبا"

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يذكر أن مانشستر سيتي قد أنهى موسمه الماضي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.