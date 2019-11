نجم أتالانتا يسخر من كيبا بعد حراسة ووكر مرمى مانشستر سيتي

سخر نجم أتالانتا مارتن دي رون من كيبا، حارس مرمى تشيلسي، بعد حراسة كايل ووكر مرمى مانشستر سيتي في لقاء الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

وخرج إيدرسون مصاباً بين شوطين المباراة، ليدفع بيب جوارديولا، مدرب سيتي، بكلاوديو برافو، ولكن الأخير طُرد، ليضطر المدرب لإشراك ووكر كحارس في الدقائق الأخيرة.

جوارديولا: مواجهة أتالانتا مثل الذهاب لطبيب الأسنان

ونشر دي رون صورة ووكر، وبجانبها لقطة الهدف الذي سجله كيبا في مرماه بمباراة تشيلسي وأياكس بدوري الأبطال، وعلق قائلاً: "أداء جيد كايل ووكر، لا تقلق، الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ".

Well done @kylewalker2. No worries, could’ve been worse. pic.twitter.com/gOyvw1Kkjq