وودوارد يوجه رسالة لجماهير مانشستر يونايتد تخص سوق الانتقالات

إد وودوارد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد يكشف الموقف المالي الخاص بالفريق ويوجه رسالة للجماهير.

وجه إد وودوارد المدير التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رسالة للجماهير الفريق عن سوق الانتقالات وموقف الفريق المالي.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده وودوارد وأكد خلاله أن الإدارة لديها رؤية واضحة لمستقبل الفريق وتريد أن تحققه في أقرب وقت ممكن.

وقال وودوارد: "نحن نملك رؤية واضحة فيما يتعلق بفلسفتنا في كرة القدم وبسوق الانتقالات، والاستثمارات الكبيرة التي وضعناها خلال السنوات الأخيرة في السوق وضم اللاعبين وتحديث البنية التحتية والتحليلات ودعم الأكاديمية بدأت بالفعل في حصد ثمارها".

وأضاف: "نحن نشعر بفخر كبير للغاية من قربنا من المباراة رقم ٤٠٠٠ بوجود لاعب من أكاديمية النادي، ولدينا تفاؤل كبير فيما يخص ذلك الجانب".

وأكمل: "هدفنا الأساسي هو تحقيق الألقاب ولعب كرة قدم ممتعة بوجود فريق يتم تغذيته من داخل أكاديمية النادي ودعمه بصفقات كبيرة بنوع من التوازن الخاص".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن اليوم أن رواتب الفريق قد قلت بنسبة ٨.٨٪ عن العام المالي الماضي بواقع ٧٠ مليون جنيه استرليني بسبب غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وحقق النادي فائض ربح من سوق الانتقالات وصل لحوالي ١٢ مليون استرليني بسبب التخلي عن خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو لصالح إنتر الإيطالي.