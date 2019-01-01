وودوارد يرفض الكشف عن مستقبل سولشار

لن يكون هناك أي تحديثات رسمية قبل نهاية الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الحديث عن هوية المدرب الدائم للنادي خلال الموسم.

وكان يونايتد قد أعلن تعيين أولي جونار سولشار مدرباً مؤقتاً للنادي في ديسمبر بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وقال وودوارد:"لن أخوض هذا النقاش، لقد كان لدينا بعض البيانات في ديسمبر حيال ما كنا نفعله، ومجيء أولي وما كان يحدث".

وأضاف:"البيان القادم سيكون حين يصبح لدينا شيئاً نعلنه حيال المدرب، لن نمنح أي تحديثات قبل ذلك الوقت".

ويرتبط يونايتد بالتعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبر، وسط شائعات عن تعيين سولشار أيضاً بصفة دائمة.