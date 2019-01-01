وودوارد يدافع عن سياسات مانشستر يونايتد

فترة صعب يمر بها الشياطين الحمر

هيثم محمد تويتر

دافع نائب رئيس مانشستر يونايتد التنفيذي إد وودوارد عن سياسات مجلس إدارة النادي بعد الانتقادات بحقه بعد تراجع نتائجه الفترة الأخيرة.

يونايتد يحتل المرتبة الثانية عشر حتى الآن في ترتيب البريميرليج، وفشل العام الماضي في بلوغ دوري أبطال أوروبا.

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وقال وودوارد في اجتماع مع العاملين بالنادي: "هناك خرافة أن من لا يعملون في كرة القدم هم من يتخذون القرارات، وهذه إهانة للعمل الذي يحدث هنا".

وأضاف: "البعض هنا في منصبه منذ 10 سنوات، وبعض الكشافين معنا منذ أكثر من 25 عاماً، قمنا بتوسعات بالسنوات الأخيرة والعمل يتطور بشكل مميز".

وواصل وودوارد: "اختيار اللاعبين يتم عبر هؤلاء، وليس أصحاب المناصب العليا بالإدارة، المهم أن الجانب التجاري لا يدخل على الفني، نحن نملك تاريخاً منذ 141 عاماً، وذلك لا يمكن تغييره".

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وعن المدرب أولي جونار سولشاير: "أولي وضع القيم من جديد بالبيئة الخاصة بالنادي، وهو أمر افتقدناه لسنوات مؤخراً، يبني فريقاً يحترم تاريخ النادي، لا أحد فوق النادي".

واستمر: "قمنا ببناء فريق شاب، ولكن يمكنه التطور سريعاً، فكر أولي يتماشى معنا بالنقاط الثلاث الرئيسية، التتويج بالبطولات، لعب كرة هجومية، وإعطاء الفرصة للشباب".

ويستضيف مانشستر يوم الأحد المقبل متصدر البريميرليج ليفربول ضمن الجولة التاسعة للمسابقة.