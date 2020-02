وهو في أسوأ حالاته .. ميسي الأفضل في برشلونة وأوروبا

استمر غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عن التهديف خلال مواجهة فريقه بالأمس أمام نظيره ريال بيتيس ضمن لقاءات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وكان آخر أهداف ميسي مع برشلونة في شباك فريق ليجانيس خلال المباراة التي أقيمت في كأس ملك إسبانيا عندما سجل ثنائية من أصل خمسة أهداف نظيفة فاز بها برشلونة بنهاية يناير الماضي.

بينما يستمر غياب ميسي عن التهديف في الدوري الإسباني منذ مواجهة غرناطة التي سجل خلالها الهدف الوحيد للنادي الكتالوني والتي فاز بها برشلونة.

وسدد ميسي 22 كرة على مرمى المنافسين خلال آخر ثلاث مواجهات للنجم الأرجنتيني بالرغم من ذلك فشل في زيارة الشباك بأي مناسبة.

دي يونج: الحكم ظلم ميسي ولا أحتاج لرابط خاص معه

وبالرغم من غيابه عن زيارة الشباك يعتبر ليونيل ميسي هو اللاعب الأكثر تأثيرًا مع نادي برشلونة في الفترة الماضية حيث ساهم في سبعة من آخر عشرة أهداف للفريق بكل البطولات.

كما صنع ليونيل ميسي آخر خمسة أهداف لبرشلونة في بطولة الدوري كأن الفريق لا يتواجد به من يصنع الأهداف دون النجم الأرجنتيني.

ويمتد تأثير ميسي لخارج برشلونة حيث حطم بصناعته لثلاثة أهداف في مباراة الأمس عدة أرقام أهمها هو تكراره لما فعله في موسم 2011-2012 وموسم 2015-2016 بصناعة ثلاثة أهداف في لقاء واحد.

وعادل ميسي كذلك رقم الألماني تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الذي يعد اللاعب الوحيد الذي صنع ثلاثة أهداف خلال مباراة واحدة هذا الموسم.

وارتفع عدد الأهداف التي صنعها النجم الأرجنتيني لـ 11 هدفًا في الدوري الإسباني هذا الموسم ليكون ثاني لاعب يسجل ويصنع 10 أهداف أو أكثر هذا الموسم في أوروبا بعد جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الذي صنع 13 وسجل 12 هدفًا.

2 - @FCBarcelona's Lionel Messi is the second player to reach double figures for both goals (14) and assists (10) in the top five European leagues this season, after Jadon Sancho (12 & 13). Critical. pic.twitter.com/zpO8Ml8H3z