مدرب نيس يكشف موعد عودة وناس

النجم الجزائري يعاني من الإصابة

تحدث باتريك فييرا، مدرب نيس، عن موعد عودة النجم الجزائري آدم وناس للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته في اللقاءات الأخيرة.

وتعرض وناس للإصابة على مستوى الركبة في مباراة نيس أمام موناكو في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

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وقال فييرا في مؤتمر صحفي: "وناس سيعود للمجموعة الثلاثاء المقبل، وربما يكون جاهزاً للعب أمام بوردو".

ولعب وناس فقط أربع مباريات مع الفريق الساحلي الفرنسي منذ انضمامه لصفوفه على سبيل الإعارة هذا الصيف قادماً من نابولي.

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ويلعب نيس مساء الأحد أمام ريمس ضمن منافسات الدوري الفرنسي.