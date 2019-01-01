وناس: إنجاز كبير بعد طول انتظار

اللقب الثاني للخضر بعد 29 عاماً على الأول..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى آدم وناس لاعب المنتخب الجزائري سعادته بتتويج بلاده بكأس أمم إفريقيا، عقب الفوز على السنغال بهدف نظيف في النهائي على ستاد القاهرة.

وقال وناس لـbeIN Sports عقب المباراة:"أظن أنه إنجاز كبير جدا، ما فعلناه الليلة جاء بعد 29 عاماً انتظرهم الشعب الجزائري".

وأضاف:"نحن لا ندرك ما يحدث حالياً، حين نعود إلى بلدنا وسط أنصارنا ربما ندرك، وتحيا الجزائر".

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النجمة الثانية.. الجزائر بطلًا لـ #TotalAFCON2019 🥇🏆 pic.twitter.com/P9dUpV4Jxy — CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٩ يوليو ٢٠١٩

وفاز المنتخب الجزائري بهدف دون رد سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، وهو أسرع هدف في تلك النسخة.

يذكر أن المنتخب الجزائري حقق اللقب الثاني له الليلة في أمم إفريقيا، بعد 29 عاماً على اللقب الأول عام 1990.