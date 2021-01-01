ومن الجوع ما قتل .. سرعة هالاند تضره هو ودورتموند!

المهاجم النرويجي لن يلعب مع دورتموند مرة أخرى في 2020

طالب إيدين تيرزيتش المدير الفني المؤقت لنادي بوروسيا دورتموند لاعبه إرلينج هالاند بتقليل سرعته والهدوء لكي لا يتسبب الحمل البدني الزائد في مزيد من الإصابات.

وعاد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، من الإصابة ليشارك مع فريقه في مباراته الأولى في العام الجديد أمام فولفسبورج

هالاند عانى من مشكلة في ألياف العضلات، ولم يلعب مع دورتموند خلال شهر ديسمبر منذ آخر مباريات دوري أبطال أوروبا وحتى نهاية عام 2020.

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وحول ذلك قال إيدين تيرزيتش: "إرلينج هالاند معروف بالجوع المستمر والرغبة في اللعب وتسجيل الأهداف، هذه إحدى صفاته التي نراها في كل مباراة."

وأضاف: "لكن علينا أن نكون حذرين ونطلب منه أن يتباطأ أحيانًا، خاصة عندما يكون قد عاد للتو من الإصابة في وقت مثل هذا، بصرف النظر عن ذلك، فإننا نوجهه بهدوء"

وتابع: "لكن من الجيد أن نرى هذه الرغبة، هذا الجوع، ولكن لا يمكن أن يتسبب ذلك في إصابات وغياب عن الفريق لذلك يجب ألا يكون بصورة زائدة عن الحد المطلوب"

وقرر الذهاب إلى قطر لقضاء فترة إعادة التأهيل في ديسمبر، وفقًا لما أكدته بعض الصحف الألمانية، قبل أن يستعيد عافيته من جديد ويشارك مع الفريق بداية من أول مباراة في 2021.

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يذكر أن المهاجم صاحب الـ20 سنة، نجح في تسجيل 17 هدفًا بجميع البطولات مع دورتموند هذا الموسم، ولفت أنظار العديد من الأندية التي تريد التعاقد معه وعلى رأسها ريال مدريد.