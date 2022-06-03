وليد عبد الله يكشف موقفه من عرض النصر ويؤكد: خسرنا الدوري بالحظ

اللاعب المخضرم لم يلعب أساسيًا في آخر مباريات النصر

وعد وليد عبد الله حارس مرمى النصر جماهير الفريق بأن يكون القادم أفضل، مشيرًا إلى أن الحظ فقط ما نقصهم للفوز ببطولة الدوري السعودي للموسم الجاري.

حارس المرمى المخضرم عاد لحراسة مرمى النصر بعد رحيل براد جونز صيف 2020، لكنه كان محل انتقادات العديد من النقاد الصحفيين والجماهير لتواضع مردوده، وسط مطالبات بالتعاقد مع حارس أجنبي وسعي حثيث من الإدارة لذلك بالفعل في سوق الانتقالات الصيفي القادم.

كيف رد وليد عبد الله على عرض النصر عليه؟

الإدارة النصراوية كانت قد قدمت عرضًا لوليد عبد الله بالاعتزال بنهاية الموسم الجاري وتعيينه في منصب إداري ضمن الجهاز الفني للفريق الأول للموسم القادم.

صاحب الـ35 عامًا تواجد في حفل زفاف أحمد عسيري لاعب التعاون الحالي والاتحاد سابقًا، وقد تحدث لبرنامج "أكشن مع وليد" عن العرض النصراوي له قائلًا "الأمر مجرد إشاعات، وكما تعلم الإشاعات تزداد حين يتوقف الدوري".

أضاف "أنا لاعب في النصر وعقدي مازال مستمرًا حتى صيف 2023، أنا في النصر الموسم القادم، لم لا؟".

ورفض وليد عبد الله الحديث عن مدى حاجة النصر لحارس مرمى أجنبي، مشيرًا إلى أن تلك ليست مهمته بل المسؤولين في النادي.

وليد عبد الله: الحظ فقط ما نقص النصر للفوز بالدوري

اللاعب السعودي أشاد بخطوة عسيري الإقبال على الزواج، مؤكدًا أن هذا أفضل شيء للاعب كرة القدم لأنه يُوفر له الاستقرار اللازم له ليُركز على كرة القدم داخل وخارج الملعب.

وحول وضع النصر في الدوري، أضاف "القادم أفضل للنصر بإذن الله. النصر يمتلك أفضل العناصر المحلية والأجنبية في الدوري السعودي، لا يحتاج سوى الحظ للفوز بالدوري السعودي، هذا الموسم مررنا بظروف صعبة لكننا نعد الجمهور بأن القادم سيكون أفضل إن شاء الله".

يُشار إلى أن النصر وبتعادله الأخير مع الأهلي فقد رسميًا فرصته في الفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، حيث يتواجد ثالثًا برصيد 51 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال والاتحاد في الصدارة، ويتفوق عليه الفريقان بفارق المواجهات المباشرة.

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