وليد سليمان يشارك في تدريبات الأهلي استعدادًا لشبيبة الساورة

وليد سليمان كان قد تعرض للإصابة في أصبع قدمه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي جاهزًا لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، بعدما شارك في تدريبات فريقه بشكل طبيعي.

الأهلي يستعد لمواجهة شبيبة الساورة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاد وليد سليمان للتدريبات بشكل طبيعي، بعد إصابته أمس الأربعاء في إصبع القدم، ليصبح جاهز للمشاركة في مباراة شبيبة الساورة.

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وخصص الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي فقرة في نهاية المران، خاصة بالتسديد على المرمى، حيث شارك جميع اللاعبين في التسديد على المرمى عقب المباراة.

المدرب الأوروجوياني أوقف التدريبات أكثر من مرة، من أجل الحديث مع اللاعبين، لتصحيح الأخطاء خلال المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على شبيبة الساورة، من أجل السيطرة على صدرة المجموعة، بعد الفوز في المباراة الأولى على نظيره فيتا كلوب الكونغولي.