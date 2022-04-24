وليد الفراج يهدد إعلاميًا بسبب تقليد شقيقه لترامب
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، تهديدًا إلى الإعلامي أحمد الناصر "نهار"، بسبب قيام الأخير بمهاجمه شقيق الأول الممثل الكوميدي الساخر خالد الفراج.
لماذا هدد وليد الفراج الإعلامي أحمد الناصر؟
الناصر كان قد هاجم خالد الفراج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب تقليده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكتب الناصر تغريدة جاء فيها: "لو تجرأ أحد على تقليد رموز القيادة السعودية بشكل ساخر مهين، لن نسكت وسنستخدم جميع أدوات الشجب والاستنكار".
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وواصل: "لكن يخرج علينا خالد الفراج هذا الساذج يقلد الرئيس الأمريكي بهذه الطريقة، سيفتح المجال للتطاول على قامات لن نرضى المساس بها، أوقفوا مهازل ستوديو 22".
كيف هدد وليد الفراج أحمد الناصر؟
نشر الناصر عبر حسابه على "تويتر" تهديدًا أرسله له وليد الفراج عبر الرسائل النصية الخاصة، يحذره فيه من التحدث عن شقيقه خالد الفراج بشكل غير لائق.
وجاء نص الرسالة التي أرسلها وليد الفراج إلى النصر كالآتي: "اسمع يا أذكر واحد في حارتكم، انتبه للسانك".
الناصر علق على تهديد الفراج بالعامية السعودية كالآتي: "للأسف توني أنتبه (للتهديد) اللي على الخاص من الإعلامي الراقي وليد الفراج، أول شيء أعلى ما في حميرك اركبه، لأنك منتب كفو خيول، أن لقيت منك رسالة مرة ثانية، أنا اللي بخليك تنتبه للسانك، احنا في دولة قانون، ما حنا في غابة، الله يرحم أبو خالد".
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