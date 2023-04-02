وليد الفراج يكشف السبب الحقيقي لرحيل هيرفي رينارد عن السعودية

المدرب الفرنسي فاجأ الجميع بقراره

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فاجأ هيرفي رينارد الجميع بالاستقالة من تدريب المنتخب السعودي وقبول عرض الاتحاد الفرنسي لتدريب منتخب السيدات الأول، وقد فسخ الفرنسي عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتراضي والذي كان يمتد حتى 2027.

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وتسابق النقاد الرياضيون والمحللون في تفسير قرار رينارد الغريب، خاصة بعد نجاحه مع الأخضر في نهائيات كأس العالم 2022، لكن الإعلامي السعودي وليد الفراج كشف عن السبب الحقيقي وهو ندرة المواهب وعدم حصولها على الفرصة المناسبة في الدوري السعودي.

إذ قال خلال حلقته الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد" "رينارد أدرك أن المنتخب بحاجة لتجديد دماء بالكامل، إذ أمامه عدة أهداف كبيرة بدءًا بكأس آسيا 2024 ثم تصفيات كأس العالم 2026 ثم كأس آسيا 2027 وأخيرًا كأس العالم 2030، وقد أيقن هنا أننا في مأزق كبير".

تابع "المنتخب الأولمبي يجب أن يحظى باهتمام أكبر مما يحدث، يجب أن يُعاد النظر في جميع منتخبات الدرجات السنية، الدوري الرديف يجب أن يُهتم به فورًا، أرى أن رينارد قرأ المشهد وأدرك مدى حجم المشكلة التي نحن فيها ولذا فضل الرحيل".

يُشار إلى أن لوائح الدوري السعودي تسمح لكل نادٍ بقيد 8 أجانب في قائمته وهو ما يُقلل من فرص اللاعبين المحليين في اللعب.

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