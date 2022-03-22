وليد الفراج يكشف أرقامًا مرعبة عن إنفاق النصر في السنوات الأخيرة

كشف الإعلامي وليد الفراج أرقامًا مرعبة عن إنفاق نادي النصر السعودي في سوق الانتقالات خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وذلك خلال حلقة مساء اليوم من برنامجه "أكشن مع وليد" التي خصصها للنقاش حول أسباب فشل النادي في تحقيق أهدافه الرياضية.

النصر ضم العديد من النجوم خلال السنوات الأخيرة ولكنه لم ينجح في الفوز بأي لقب كبير سوى الدوري السعودي، وقد خرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين، الثانية منهما كانت أمام مواطنه الهلال، وقد بات قريبًا جدًا من الخروج صفر اليدين من الموسم الجاري.

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الفراج أوضح أن النصر تعاقد مع 10 مدربين أجانب من عام 2018، وقد درب النادي 22 مدربًا منذ عام 2009 آخرهم هو الأرجنتيني ميجيل آنجيل روسو الذي لن يبقى مع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

الإعلامي المخضرم أوضح كذلك أن الفريق السعودي وقع مع 26 لاعبًا أجنبيًا منذ 2018، كان آخرهم المهاجم الأوروجواياني جوناثان رودريجيز الذي ضمه في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وعلى الصعيد المحلي، ضم النصر خلال المواسم الخمسة الأخيرة 22 لاعبًا محليًا، أبرزهم عبد الفتاح عسيري وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم.

واستعرض الفراج بعض الأرقام من ميزانية النادي، مشيرًا إلى أن النصر أنفق تقريبًا مليار ريال سعودي، بقوله "النصر أعلن في جمعيته العمومية التي أعلنت في 25 أغسطس 2021 أن إجمالي المصروفات لديه كانت 520 مليون ريال، فيما الميزانية التقديرية للموسم الحالي تتضمن مصروفات بقيمة 350 مليون ريال، مما يعني أن إنفاق النادي منذ الموسم الماضي حتى الآن يقترب من مليار ريال، وتحديدًا 880 مليون ريال سعودي، لكن هل ما حققه الفريق على أرض الملعب يُوازي تلك الأرقام وتُرضي الجماهير".

يُشار إلى أن علاقة الفراج بجمهور النصر ليست في أفضل حالاتها، بل يُتهم الإعلامي دومًا من الجمهور الأصفر بالعمل ضد ناديهم واستخدام منابره الإعلامية للسخرية منه والإساءة له ومجاملة الهلال والاتحاد.

وقد دشن الجمهور النصراوي حملة عبر تويتر تستنكر حديث الفراج عن النصر وتخصيص حلقة الليلة من "أكشن يا دوري" للنقاش حوله، مطالبين الجماهير بعدم التفاعل مع البرنامج.